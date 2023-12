Hogwarts Legacy è il gioco del 2023, e difficilmente altri lo batteranno

Il 2023 è stato decisamente un anno pieno di videogiochi notevoli, tra grandi produzioni e videogiochi più piccoli che hanno cadenzato un calendario di uscite di grande pregio. Da Hogwarts Legacy in poi, questo è un anno che difficilmente si ripeterà in quanto a qualità e quantità di videogiochi usciti.

Basta vedere solamente i tanti nominati e vincitori dei The Game Awards 2023 che, nel bene e nel male, rappresentano lo specchio di quella che è stata l'annata videoludica.

Ma oltre ai videogiochi migliori o peggiori dell'anno c'è inevitabilmente la questione dei videogiochi più venduti dell'anno. Con una certa sorpresa, è proprio Hogwarts Legacy ad essere ancora il titolo più venduto dell'anno.

Uscito lo scorso febbraio, il titolo ha saputo accontentare non solo i fan del mondo di Harry Potter ma anche i videogiocatori che cercavano un gioco d'avventura tutto sommato decente (come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione).

Come riporta Wccftech, infatti, le vendite del 2023 ci dimostrano quanto il videogioco ambientato nel Wizarding World sia stato un successo, nel bene e nel male.

Call of Duty: Modern Warfare III è stato, senza alcuna sorpresa, il gioco vincitore del mese di novembre, anche se le sue vendite non sono state sufficientemente veloci rispetto alle previsioni iniziali. Lo shooter di Activision è stato infatti vendutissimo, ma il trono del 2023 spetta a qualcun altro.

Ecco la classifica dei videogiochi più venduti del 2023, stilata dagli analisti del NPD Group:

Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare III The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Spider-Man 2 Madden NFL 24 Diablo IV Call of Duty: Modern Warfare II Star Wars Jedi: Survivor Mortal Kombat 1 Starfield

Ora, considerato che dicembre non vede nuove uscite di peso, è assolutamente probabile che Hogwarts Legacy manterrà il suo primato perché non ci sarà nessun concorrente a sorpresa.

Anche perché Hogwarts Legacy è uscito pure su Nintendo Switch nel frattempo e, con i suoi problemi, darà una ulteriore spinta alle vendite.

Guardando la classifica è comunque notevole il successo di Call of Duty Modern Warfare III che ha avuto giusto un mese per vendere, così come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che mantiene saldamente il podio.

Hogwarts Legacy non è solo il videogioco più venduto dell'anno, ma anche quello più cercato dalle persone.