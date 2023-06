Like a Dragon Gaiden, Kazuma Kiryu torna in azione nel trailer del nuovo Yakuza

Durante la Summer Game Fest 2023 è arrivata anche la conferma ufficiale del nuovo capitolo della saga di Yakuza: è stato infatti svelato ufficialmente Like a Dragon Gaiden, che segna il ritorno in grande stile di Kazuma Kiryu.

Lo storico protagonista della saga tornerà in un capitolo che sarà ancora una volta all'insegna dell'action, avvicinandosi dunque maggiormente ai primi episodi e alla saga di Judgment (trovate l'ultima avventura di Yagami su Amazon) e lasciando da parte la svolta da gioco di ruolo.

Il reveal era stato già anticipato da un leak emerso nelle ore precedenti all'evento, ma la Summer Game Fest 2023 ha ufficialmente svelato la sua data d'uscita, che sarà molto vicina: Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name sarà infatti disponibile dall'8 novembre 2023.

L'ultimo episodio della saga di Kazuma Kiryu sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC: troverete il trailer ufficiale dedicato qui di seguito.

Ryu Ga Gotoku Studio ha anche annunciato che effettuando il pre-ordine i fan avranno anche accesso al Legendary Fighter Pack, che include alcuni dei personaggi più amati della saga: Goro Majima, Taiga Saejima e Daigo Doijima.

Di seguito vi lasciamo alla sinossi della trama ufficiale, direttamente dalla pagina ufficiale di Like a Dragon Gaiden:

«Un tempo uno yakuza leggendario, Kazuma Kiryu ha inscenato la sua morte e abbandonato il suo nome per proteggere la sua famiglia. Ora, una figura misteriosa lo spinge nuovamente al centro del conflitto per farlo uscire allo scoperto. Sotto il nome in codice ""Joryu"", Kiryu affronterà un'avventura piena d'azione e di spietati combattimenti tra location ricche di personaggi e attività tutte da scoprire».

RGG Studio e SEGA promettono ancora una volta combattimenti folli e spettacolari, con un titolo che dovrebbe far felici i fan storici di Yakuza.

Ricordiamo che ormai la saga ha cambiato ufficialmente nome in Like a Dragon a partire dal settimo capitolo, uniformandosi al nome originale giapponese e segnando anche un nuovo corso per la saga.

Si tratta dunque del secondo capitolo che uscirà quest'anno, dopo l'eccellente rimasterizzazione Like a Dragon Ishin, che vi abbiamo raccontato dettagliatamente nella nostra recensione.