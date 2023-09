Like a Dragon: Infinite Wealth ha una data di uscita (e c'è una sorpresa)

Lo studio Ryu Ga Gotoku ha da poco concluso il suo primo broadcast dedicato all’occidente, l'RGG Like a Dragon Direct, mostrando i suoi prossimi titoli Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Like a Dragon: Infinite Wealth.

Via comunicato stampa è stato confermato che la data di lancio di Like a Dragon: Infinite Wealth è stata fissata al 26 gennaio 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

I pre-order sono ora disponibili per le edizioni fisiche e digitali di Infinite Wealth, tra cui Standard, Deluxe e Ultimate.

Ma non è tutto: i preordini includono infatti l’Hero's Booster Pack, che aiuterà i giocatori a salire di livello più velocemente, oltre a uno Special Job Set che include i lavori Linebacker e Tennis Ace. Poco sotto, trovate lo story trailer del gioco, rilasciato durante la giornata odierna.

A sorpresa, è stato reso noto che Danny Trejo, presterà la sua voce a Dwight, leader dei Barracudas, che supervisiona il più grande mercato di merci contraffatte del mondo, mentre l'attore, regista, produttore e attivista Daniel Dae Kim donerà la sua voce a Masataka Ebina, spietato capitano di un sindacato yakuza.

Per quanto riguarda invece Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, è stato comunicato dal publisher nipponico che l'artista hip hop di Atlanta J.I.D e il musicista giapponese Yojiro Noda collaborano con SEGA per creare "Katatoki", il tema musicale di questo gioco. Trovate la opening cinematic del gioco nel player sottostante.

Il gioco sarà lanciato in ogni caso il 9 novembre 2023, e sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

