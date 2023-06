Like a Dragon: Gaiden potrebbe uscire solo digitale

Potrebbe esserci, all'orizzonte, un'altra piccola delusione per chi ama collezionare i videogiochi in formato fisico. Secondo quanto emerso in queste ore, infatti, anche Like a Dragon: Gaiden - The Man Who Erased His Name sarebbe destinato ad arrivare solo in formato digitale – quantomeno per quanto concerne il mercato statunitense, ma è possibile che lo stesso accada per quello europeo.

A riferirlo è il canale specializzato KamurochoBros, che messosi in contatto con i punti vendita – a loro volta in contatto con SEGA – ha appreso che «non ci sarà una versione fisica ESRB per Like a Dragon: Gaiden, sarà un gioco solo digitale».

Advertisement

Con "ESRB" l'account fa riferimento alla release americana, dal momento che l'ESRB è il corrispondente locale del nostro PEGI europeo. In precedenza, SEGA si era invece dedicata alla release fisica dei suoi titoli, sia per quanto concerne la saga Yakuza classica, sia per il recente Like a Dragon: Ishin – che trovate anche su rivenditori come Amazon.

Se la notizia fosse confermata anche per il nostro mercato, si allineerebbe alla recente scelta del gigante Epic Games di distribuire Alan Wake 2 solo in formato digitale. Dietro questa scelta, in quel caso, il publisher di Fortnite aveva spiegato di poter risparmiare e di conseguenza mantenere più contenuto il prezzo del gioco, che sarà proposto a 59,99 euro nella sua versione standard su console (49,99 euro su PC).

Tuttavia, molti giocatori avevano manifestato il loro malcontento, consci che il capostipite Alan Wake aveva esordito anche con delle sfiziose edizioni fisiche. Vedremo se nel caso di Like a Dragon: Gaiden - The Man who erased his Name le cose andranno nello stesso modo, o se gli europei potranno comunque aspettarsi una release in formato fisico.

Il canale KamurochoBros ha provato a mettersi in contatto con il rivenditore import PlayAsia per comprendere se, importando il gioco in formato fisico nella sua versione giapponese, sarà possibile avere audio e sottotitoli anche in inglese, ma per ora non sono giunte risposte.

Per gli italiani non sarebbe comunque una soluzione del tutto risolutiva: il precedente Ishin! era stato localizzato anche in italiano ed è probabile che solo la release europea possa includere i sottotitoli nella nostra lingua.

Like a Dragon: Gaiden arriverà l'8 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Di recente ha svelato la sua data di lancio durante la Summer Game Fest, dove Kazuma Kiryu ha sfoggiato la sua forza in un nuovo trailer.