Life is Strange 3 sarebbe in lavorazione, c'è chi ne è certo

L'originale Life is Strange è tutt'oggi nell'immaginario degli amanti delle avventure narrative, sebbene da anni i fan chiedono un vero e proprio terzo capitolo ufficiale.

Il primo episodio è riuscito ai tempi sin da subito a fare breccia nel cuore dei giocatori di tutto il mondo.

Del resto, la serie Life is Strange continua ad avere la sua fetta di pubblico e il team di sviluppo originale, Dontnod, è diventato un nome noto all'interno dell'industria.

Dopo un po' di esperimenti e i lavori di pubblicazione di diversi titoli (uno dei quali è Life is Strange: True Colors), si parla ora di un vero e proprio Life is Strange 3.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, un fan di Life Is Strange sostiene di aver visto prove che Life Is Strange 3 sia in lavorazione, con il sottotitolo Aperture.

Questa informazione è stata originariamente portata alla luce da un utente di Reddit, ora cancellato, ed è stata nuovamente evidenziata dall'utente KryzeHD.

Il giocatore ha affermato che Life Is Strange 3 è stato presentato in un sondaggio inviato ad alcuni giocatori qualche anno fa. L'utente ha scritto che si trattava di un "sequel diretto" del gioco originale, ambientato 10 anni dopo.

«Max insegna fotografia in un college di una piccola città e non usa i suoi poteri dalla fine di LiS. Segue la linea temporale in cui Chloe muore. Durante una passeggiata nel parco a tarda notte, Max si imbatte in una sua studentessa morta e medita se usare o meno il suo potere per capire chi ha commesso il crimine», ha aggiunto l'OP, precisando che il titolo Aperture è stato citato da Square Enix.

Secondo quanto riferito, il sondaggio presentava anche un concept art di una Max invecchiata, oltre a possibili appartamenti da possedere e personalizzare.

Secondo quanto riportato, c'era anche una missione secondaria che prevedeva l'adozione di un gatto. A quanto pare, il sondaggio era finalizzato a capire cosa pensassero i giocatori delle microtransazioni e di eventuali elementi "live-service".

L'OP ha concluso scrivendo: «Sembrava molto promettente e tutti coloro che hanno partecipato allo Zoom, me compreso, erano molto entusiasti».

Non si sa se l'idea sia ancora in cantiere o se Square Enix abbia abbandonato il progetto a favore di qualcos'altro (sarebbe innegabilmente un peccato).

Vero anche che ora come ora abbiamo anche Lost Records: Bloom & Rage, il quale non vuole essere solo un gioco, ma l'inizio di una nuova saga per gli autori originali di Life is Strange.