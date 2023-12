Il nuovo gioco dagli autori di Life is Strange vuole creare un universo

A una decina scarsa di anni di distanza dal suo debutto, l'originale Life is Strange è tutt'oggi nell'immaginario degli amanti delle avventure narrative, poiché fu capace di trascinarci all'interno di un teen drama che, forte del suo contesto scolastico, riusciva a mescolare in modo efficace personaggi sfaccettati, temi che tutti possiamo sentire vicini e quel pizzico di fantasia sovrannaturale che non guasta.

Ecco perché, da allora, sono successe due cose: la serie Life is Strange continua ad avere la sua fetta di pubblico e il team di sviluppo originale, Dontnod, è diventato un nome noto all'interno dell'industria. Dopo un po' di esperimenti e i lavori di pubblicazione di diversi titoli (uno dei quali è il recente Jusant), per Dontnod Entertainment e le menti dietro LiS è il momento di tornare a creare un gioco – e con parecchie novità.

Stiamo parlando di Lost Records: Bloom & Rage, presentato con un teaser trailer nel corso dei The Game Awards, che come Life is Strange ha l'ambizione di creare un vero e proprio universo, all'interno del quale in futuro potrebbero quindi venire ambientate ulteriori storie.

Questo, come dicevamo, si accompagna a un importante cambiamento, poiché il team di sviluppo di Life is Strange oggi si è trasferito in Canada e si chiama Dontnod Montreal.

Il gioco viene descritto come «il primo titolo nell'universo di Lost Records e un nuovo viaggio story-driven attraverso il tempo realizzato dalle menti creative dietro a Life is Strange».

Come suggeriva il trailer, al centro delle vicende ci sarà un gruppo di giovani amiche che hanno passato tanto tempo insieme ai tempi delle scuole superiori, nel 1995.

Tuttavia, ventisette anni dopo un'estate trascorsa insieme, «il destino le fa rincontrare, per confrontarsi con il loro segreto da tempo sepolto, di cui avevano promesso di non parlare mai più».

Sarà quindi interessante capire cosa sia successo nell'estate del 1995 e per quale motivo le protagoniste avessero deciso di non farvi mai più riferimento – prima che la vita scegliesse diversamente.

«Per noi è stata un'avventura mica male da Life is Strange in poi» ha raccontato in occasione dell'annuncio il produttore esecutivo Luc Baghadoust, insieme al creative director Michel Koch. «Trasferirsi in Canada, mettere in piedi il nostro studio di Montreal, creare un team fantastico durante le sfide mondiali che tutti abbiamo affrontato...! Oggi siamo orgogliosi di poter rivelare Lost Records».

«Questo nuovo universo trabocca del realismo magico che amiamo, siamo impazienti di poter rivelare di più su Swann, Nora, Autumn, Kat e il loro viaggio».

Attendiamo di saperne di più, ma le vibrazioni in stile Life is Strange sembrano davvero forti già da questo trailer – e chissà che Bloom & Rage non possa davvero raccoglierne l'eredità.

La sua uscita è attesa per il 2024 su PC, Xbox Series X|S e PS5.