Lies of P rinvia il suo DLC: ecco la nuova finestra di lancio

Data la mancanza di nuovi aggiornamenti al riguardo, la notizia era nell'aria già da diverso tempo, ma adesso è diventato ufficiale: il DLC di Lies of P ha purtroppo dovuto fare i conti con un piccolo rinvio.

Il team di sviluppo aveva precedentemente annunciato che la prima espansione del suo soulslike di successo doveva uscire entro la fine del 2024, ma l'assenza di una data ufficiale a fine novembre aveva reso evidente che sarebbe stato necessario più tempo del previsto.

Ci vorrà dunque qualche mese in più per tornare nel mondo del soulslike con Pinocchio protagonista (che trovate scontato per il Black Friday su Amazon), ma fortunatamente non dovrebbe essere necessario attendere ancora a lungo.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Come riportato dalla testata EBN e segnalato dal forum Reddit GamingLeakandRumors, Round8 Studio ha annunciato che adesso il DLC di Lies of P è previsto durante il Q1 2025.

Questo significa che l'espansione sarà disponibile in un periodo compreso tra gennaio e marzo 2025, giusto in tempo per la fine dell'anno fiscale — che si concluderà appunto a fine marzo.

Nello stesso report, Round8 Studio ha anche confermato che il loro prossimo progetto sarà sviluppato con Unreal Engine 5, engine che sappiamo verrà utilizzato anche per il sequel di Lies of P, già confermato in contemporanea con il DLC.

Ricordiamo che al momento sappiamo ben poco su ciò che ci aspetta per il primo contenuto aggiuntivo scaricabile, ma gli sviluppatori hanno già condiviso il primo artwork ufficiale.

La speranza è che presto possa arrivare un trailer ufficiale più corposo, magari in occasione dei prossimi The Game Awards: non appena ne sapremo di più al riguardo, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Per il momento, toccherà pazientare necessariamente per il prossimo anno, sperando ovviamente che non sia necessario arrivare proprio agli ultimi giorni di marzo per tornare a Krat.