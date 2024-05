Lies of P, annunciata la finestra di lancio del primo DLC

Lies of P si sta finalmente preparando a introdurre i suoi contenuti aggiuntivi: il sorprendente soulslike con Pinocchio protagonista sembra quasi pronto al debutto del primo DLC ufficiale.

Come segnalato da XboxEra, il team di sviluppo Neowiz ha pubblicato nelle scorse ore il consueto report fiscale dell'ultimo trimestre, annunciando al suo interno anche quando potremo aspettarci novità per la sua amatissima avventura (che trovate su Amazon).

Nel report vengono infatti segnalati i progetti in sviluppo presso lo studio sudcoreano, che includono proprio il DLC di Lies of P, annunciato insieme a un sequel durante lo scorso novembre.

Da allora non avevamo saputo più nulla su questi nuovi contenuti, ma finalmente abbiamo una novità importante: Neowiz conferma che il primo contenuto aggiuntivo sarà disponibile nella seconda metà del 2024.

Entro la fine dell'anno potremo dunque scoprire quali nuove avventure ci aspettano nella città di Krat.

Al momento Neowiz non ha voluto svelare quali contenuti saranno inclusi in questo DLC, motivo per il quale non possiamo fare altro che attendere ulteriori informazioni ufficiali: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Per il momento, il team di sviluppo ha comunque anticipato un piccolo dettaglio importante sul sequel: Neowiz ha anticipato che Lies of P 2 sarà sviluppato in Unreal Engine 5, con l'obiettivo di offrire «un'esperienza action intensa» a tutti gli appassionati.

Considerando che il gameplay del primo capitolo è già stato particolarmente apprezzato dai fan, si può dunque essere ottimisti sulla buona riuscita del sequel, che sta ottenendo numeri di vendita incredibili, con e senza Game Pass.

Il successo di Lies of P e quello di Stellar Blade, l'esclusiva PS5 uscita nelle scorse settimane, ha inevitabilmente portato grande prestigio per il mercato sudcoreano, che adesso ha deciso di investire maggiormente proprio sullo sviluppo di nuovi videogiochi.

E chissà dunque che nei prossimi anni non arrivino altre piccole perle imperdibili.