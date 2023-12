Lies of P ha già vinto il suo primo meritato GOTY

Anche se non è riuscito a rientrare tra i candidati finali per il GOTY ai The Game Awards 2023, Lies of P si è comunque rivelato uno dei videogiochi più apprezzati e di maggior successo dell'anno, come dimostrano le candidature a miglior Art Direction e RPG nello show di Geoff Keighley.

In attesa di scoprire se il soulslike con Pinocchio protagonista riuscirà a portarsi almeno una statuetta durante l'evento, previsto per il prossimo 7 dicembre, Neowiz può già festeggiare un premio molto importante.

Il sorprendente Lies of P (lo trovate su Amazon) ha infatti sorpreso gli utenti su tutte le piattaforme in cui è uscito, riuscendo a portarsi a casa il suo primo premio di Gioco dell'Anno.

Come segnalato da Game Rant, il soulslike è riuscito a conquistare il premio di GOTY 2023 per dispositivi Mac negli appositi Awards dell'App Store di casa Apple.

L'action RPG ha dovuto lottare in finale contro Elex II e Return to Monkey Island, ma alla fine Pinocchio è riuscito ad avere la meglio portandosi a casa un giusto riconoscimento.

Un premio assolutamente meritato per la qualità e il divertimento che Neowiz ha saputo proporre ai suoi utenti, oltre a una trama intrigante e un'ottimizzazione ben fatta sui dispositivi Mac.

Sebbene sia stato disponibile fin dal day-one su Xbox Game Pass, Lies of P è riuscito a catturare l'interesse dei giocatori anche su altre piattaforme e store, come dimostrato anche da questo grandissimo premio. E chissà che non possa essere solo il primo di tanti altri riconoscimenti in arrivo nelle prossime settimane.

Ed è proprio tenendo conto della sua inclusione nel servizio in abbonamento che il suo successo diventa ancora più impressionante: lo scorso ottobre il soulslike era già arrivato ad oltre 1 milione di copie vendute.

Un vero e proprio successo commerciale, che permetterà non solo l'arrivo di un DLC, ma anche di un vero e proprio sequel. A tempo debito, naturalmente.