LG OLED 55" B3 scontato del 45% per il Black Friday!

Il Black Friday 2023 è finalmente arrivato, portando con sé l'occasione perfetta per realizzare quegli acquisti spesso costosi e rimandati durante l'anno, come le smart TV. Questi dispositivi, considerati indispensabili da molte famiglie, hanno solitamente prezzi elevati, specialmente per i modelli di dimensioni maggiori e di marche rinomate.

Se stavate aspettando il Black Friday per comprare un nuovo televisore, puntando su un modello di almeno 50 pollici di alta qualità, allora questa offerta Amazon potrebbe essere quella giusta per voi. Sullo store è infatti possibile trovare la LG OLED55B36LA da 55" con uno sconto del 45%! Questa smart TV di eccellente qualità, inizialmente venduta a 1.999€, è ora disponibile a soli 1.099€, consentendovi di risparmiare ben 900 euro sul prezzo di listino!

LG OLED55B36LA, chi dovrebbe acquistarla?

Siamo consapevoli che, nonostante il prezzo sia di 1.100€, si tratti comunque di un investimento significativo. Tuttavia, data l'eccellente qualità e il prestigio del marchio LG, possiamo assicurarvi che si tratta di un'occasione da non perdere, specialmente per chi è alla ricerca di una smart TV ideale per creare un autentico angolo home cinema. Questo modello LG non solo offre uno schermo di straordinaria qualità, con colori vivaci e un contrasto eccellente, ma supporta anche le rinomate tecnologie Dolby.

Ma non è solo per gli amanti del cinema e delle serie TV: anche i gamer, specialmente quelli con console di ultima generazione come la Playstation 5, troveranno in questo televisore lo schermo perfetto per una frequenza di aggiornamento ottimale. Con questa LG, non avrete problemi di gameplay: fluidità, reattività e un basso imput lag sono garantiti da un refresh rate di 120 Hz, arricchito dalla tecnologia Dolby Vision.

Riguardo al prezzo, questa smart TV aveva toccato il suo minimo storico in ottobre, venduta su Amazon a soli 991 euro, per poi esaurirsi rapidamente. Se in passato avete perso quell'occasione, quella di oggi è un'ottima chance per recuperare, con una differenza di prezzo di poco più di 100€ e più che accettabile per un televisore di questa qualità a 1.099 euro, soprattutto considerando che si tratta di un prodotto LG con tutte le sue caratteristiche tecniche avanzate e qualità d'immagine.

Con un design minimalista e cornici ultra-sottili, la smart TV LG OLED55B36LA da 55" è senza dubbio una scelta ideale per chi desidera un pannello all'altezza di un cinema in casa. Per questo vi invitiamo a sfruttare il Black Friday 2023 per acquistarla a un prezzo vantaggioso, visitando ora la pagina Amazon dedicata al prodotto.

