L'evento più atteso dai fan dei giochi di Dragon Ball è stato cancellato

Brutte notizie per i fan di Dragon Ball: Bandai Namco ha deciso di cancellare uno degli eventi più attesi dai fan dei videogiochi della serie.

Con un breve comunicato rilasciato sui social, il publisher ha infatti deciso di sospendere con effetto immediato il Dragon Ball Games Battle Hour 2025: un evento dove si svolgono non solo tornei dei videogiochi più popolari dedicati all'anime e manga di successo, ma anche teatro per nuovi annunci dedicati a contenuti aggiuntivi.

Di conseguenza si trattava di un evento che avrebbero voluto seguire con attenzione anche i fan di Dragon Ball Sparking Zero (lo trovate scontato su Amazon): non solo per la presenza di nuovi tornei, ma anche e soprattutto per il probabile reveal di nuovi personaggi DLC.

La decisione è stata presa a causa dei gravissimi incendi che stanno colpendo Los Angeles: doveva essere infatti proprio questa la location dell'evento, motivo per cui Bandai Namco ha preferito giustamente dare assoluta priorità alla sicurezza di tutti gli appassionati.

L'annuncio anticipa che per gli utenti interessati ai tornei competitivi verranno rivelate informazioni aggiuntive in seguito, anticipando che si svolgeranno nuove manifestazioni con i giusti tempi.

Restano però forti dubbi sulla possibile riprogrammazione degli annunci previsti per il corso dell'evento: ora toccherà capire se Bandai Namco sceglierà di riorganizzare il tutto con una diretta streaming a tema oppure se eventuali reveal di Dragon Ball Sparking Zero e altri giochi arriveranno solo in seguito.

Il Dragon Balll Games Battle Hour 2025 si sarebbe dovuto svolgere tra il 18 e il 19 gennaio: terremo comunque d'occhio queste date, nella speranza che arrivino novità per i vostri videogiochi preferiti, anche se non ci aspettiamo grandi novità in assenza di comunicati ufficiali.

Gli incendi di Los Angeles stanno mettendo a dura prova l'industria videoludica: anche Riot Games, casa di League of Legends, ha dovuto temporaneamente chiudere i propri studi in tale sede.

Sony e diversi studi di PlayStation hanno deciso di fare la loro parte, facendo generose donazioni per combattere gli incendi e aiutare a ricostruire.