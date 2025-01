Gli incendi di LA mettono a dura prova anche gli studi di sviluppo di videogiochi

Riot Games, noto studio di sviluppo dietro League of Legends con sede a Los Angeles, ha temporaneamente chiuso i suoi uffici, lasciandoli aperti solo per le "funzioni critiche", a causa dei devastanti incendi che stanno colpendo la città e le aree circostanti.

Come riportato anche da Polygon, la sede di Riot a Santa Monica si trova a pochi isolati dalle zone di evacuazione attualmente segnalate per l’incendio del Pacific Palisades, il più grande tra i cinque principali roghi nella contea di Los Angeles.

Questo incendio, che giovedì mattina aveva già devastato 17mila acri, rappresenta una grave minaccia per la comunità.

Spinti da venti imprevedibili e intensi, gli stessi hanno costretto oltre 100mila persone a evacuare le proprie case.

Da quello che è possibile leggere almeno cinque persone hanno perso la vita e più di duemila strutture, tra case, scuole e attività commerciali, sono state danneggiate o distrutte.

Riot Games, che dispone di un'infrastruttura adeguata per il lavoro remoto, ha esortato i suoi dipendenti a mettere al primo posto la sicurezza personale e delle loro famiglie.

Il CEO di Riot Games, Dylan Jadeja, ha condiviso un messaggio su LinkedIn, sottolineando l’importanza di affrontare questa emergenza come una comunità:

«Per i Rioters che stanno leggendo, ricordate che la missione e il lavoro saranno sempre lì. In questo momento, ciò che conta di più è prendersi cura di voi stessi e degli altri. Serve un villaggio per fare ciò che facciamo, e in questo momento siamo tutti insieme. Per chi sta scrivendo dai nostri uffici nel resto del mondo, il vostro supporto è stato incredibile — ci ricorda ancora una volta quanto sia forte il team di Riot.»

Jadeja ha anche promesso che Riot Games si impegnerà a sostenere Los Angeles e le comunità colpite una volta superata l’emergenza immediata:

«Dopotutto, mentre il nostro raggio d’azione è globale, il cuore di Riot Games è sempre stato a Los Angeles. Los Angeles ci ha cresciuti, e siamo orgogliosi di chiamare questa grande città la nostra casa.»

Nel frattempo, i vigili del fuoco continuano a combattere contro incendi devastanti.

Vari cittadini californiani stanno condividendo online risorse per aiutare le loro comunità, come l’apertura delle palestre ai non membri o la distribuzione di maschere protettive per combattere il fumo tossico.

Organizzazioni come il LAFD Wildfire Emergency Fund, Mutual Aid LA e Our Big Kitchen stanno accettando donazioni per sostenere le persone colpite da questa tragedia.

La redazione di SpazioGames al gran completo si stringe attorno alle vittime di questo immane disastro ambientale.