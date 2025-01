Sony dona $5 milioni per l'incendio di Los Angeles: «La casa del nostro business»

Dal 7 gennaio la contea di Los Angeles è funesta da un incendio di proporzioni gigantesche che sta mietendo, sfortunatamente, molte vittime e Sony ha deciso di fare la sua parte inviando una donazione per il Los Angeles Wildfire Relief.

Come annunciato sul profilo pubblico della compagnia, Sony ha donato $5 milioni di dollari per sostenere i soccorritori, gli sforzi di soccorso e ricostruzione, e i programmi di assistenza per le persone colpite dagli incendi che stanno attualmente devastando il sud della California.

«Los Angeles è stata la casa del nostro business dell'intrattenimento per più di 35 anni», ha dichiarato Kenichiro Yoshida, presidente e CEO di Sony, e Hiroki Totoki, presidente e COO, in una dichiarazione congiunta:

«Continueremo a collaborare con i leader delle imprese locali per determinare come meglio il gruppo Sony possa supportare gli sforzi di soccorso e recupero nei giorni a venire.»

L'incendio è iniziato il 7 gennaio, e a una settimana di distanza altri tre incendi continuano a diffondere distruzione nell'area metropolitana di Los Angeles.

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa nelle ultime ore, 24 persone sono morte e 23 sono ancora disperse nelle due principali zone degli incendi, e i vigili del fuoco si preparano a una giornata cruciale con il ritorno di venti più forti.

Sony non è ovviamente l'unica ad aver dato supporto a una zona che è la patria dell'intrattenimento per i prodotti multimediali della compagnia.

Negli ultimi giorni anche CNBC, Disney, Netflix e Comcast hanno effettuato delle donazioni a supporto, così come la NFL, Walmart e Fox.