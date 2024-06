Let Me Solo Her è tornato in Shadow of the Erdtree, ma con un altro nome

La leggenda di Elden Ring, Klein Tsuboi, meglio conosciuto come Let Me Solo Her, è tornato, questa volta con un nome e una missione nuovi di zecca. L'obiettivo, infatti, è di battere il boss Messmer l'Impalatore.

Let Me Solo Her è diventato famoso nel 2022, quando ha iniziato a offrire i suoi servizi ai giocatori che lottavano per battere il boss più difficile del gioco base (che trovate su Amazon), ossia Malenia.

Indossando solo una giara sulla testa, il nobile eroe faceva esattamente ciò che il suo nome suggeriva: affrontava Malenia da solo, mentre il giocatore che stava aiutando se ne stava al sicuro da un lato, e col tempo l'ha sconfitta migliaia di volte.

Ora, però, come riportato anche da GamesRadar, con un annuncio su X/Twitter e YouTube, sembra che sia iniziata una nuova era: il giocatore si è infatti trasformato in Let Me Solo Him.

L'iconico elmo a forma di giara è ancora intatto, ma questa volta il giocatore sfoggia un nuovo mantello.

In un video su YouTube, Let Me Solo Him ha già mostrato uno di questi combattimenti in solitaria, dimostrando un'esecuzione assolutamente impeccabile in cui sconfigge Messmer in meno di quattro minuti senza essere colpito nemmeno una volta.

Chiunque abbia combattuto contro Messmer sa che non si tratta di un'impresa da poco: è un boss veloce e aggressivo che lascia poche opportunità di colpirlo senza essere rapidamente raggiunto da una lancia o da fiamme ardenti.

Tenendo conto di ciò, si può immaginare che i giocatori che si sentono incapaci a sconfiggerlo non desiderino altro che vedere Let Me Solo Him evocato.

Resta solo da vedere se Let Me Solo Him affronterà Messmer con la stessa costanza con cui ha affrontato Malenia: se qualcuno con un vaso in testa dovesse però palesarsi nel combattimento, sappiate che potreste essere in presenza di una leggenda.

