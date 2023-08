God of War Ragnarok, il primo DLC potrebbe essere in arrivo

Potrebbero esserci grandi novità in arrivo per i fan su PlayStation: secondo le ultime indiscrezioni, le nostre avventure su God of War Ragnarok non sarebbero ancora arrivate alla fine.

Pare infatti che l'ultima storia di Kratos e Atreus possa espandersi ancora, dato che sarebbe in lavorazione il primo DLC ufficiale di God of War Ragnarok (lo trovate in sconto su Amazon).

Un primo indizio su un proseguimento della saga era già arrivato dal doppiatore di Tyr, che aveva confessato come non lo avessimo ancora ascoltato «per l'ultima volta», ma se le ultime indiscrezioni fossero confermate dovrebbe trattarsi di un'espansione e non di un vero e proprio sequel.

Il presunto leak arriva dall'affidabile The Snitch, noto per svelare ai suoi follower le ultime novità tramite una serie di indizi criptici da decifrare.

E anche in questo caso è stato così: l'insider ha condotto i suoi fan in una ricerca di misteriosi indizi, culminati addirittura con il ritrovamento di una lettera e, una volta risolto il suo gioco, al reveal tanto atteso della presunta novità in arrivo.

«Il progetto "God of War: Ragnarok DLC è in arrivo».

Ovviamente non possiamo ancora sapere con certezza se effettivamente sia in sviluppo un DLC di God of War Ragnarok, ma c'è da dire che The Snitch è spesso riuscito ad anticipare correttamente diversi annunci videoludici, anche con largo anticipo.

In assenza di conferme ufficiali, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere comunque il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.

Se dovesse essere confermato, resterà da capire se l'espansione sarà disponibile solo su PS5 o anche su PS4: ricordiamo infatti che l'espansione di Horizon Forbidden West aveva scelto di rinunciare alla console old-gen per garantire un livello di qualità superiore. Sarà interessante capire se anche Santa Monica, eventualmente, sceglierà di seguire questa strada.

Ricordiamo che God of War Ragnarok non solo si è rivelato uno dei migliori videogiochi dello scorso anno, ma è anche diventato presto una delle esclusive PlayStation più vendute di sempre.