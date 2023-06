L'erede di Bloodborne correggerà il suo peggior difetto prima del day-one

Lies of P ha colpito da subito l'immaginario degli amanti dei soulslike, i quali si sono ritrovati davanti a un erede di Bloodborne.

Senza nulla togliere a Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) i fan del genere attendono la rivisitazione di Pinocchio a braccia aperte.

Advertisement

«La demo di Lies of P consiste in tre scontri con i boss, in diverse location dentro e attorno a Krat, oltre che nell'introduzione di personaggi e feature chiave» ci hanno spiegato gli sviluppatori, che ci hanno raggiunto per farci provare in anteprima la demo, come Domenico Musicò vi ha raccontato qui.

Ora, come riportato anche da PSU, la frustrante mossa della schivata di Lies of P sarà corretta entro il lancio del gioco.

Jiwon Choi, director del gioco, ha rivelato in un'intervista che la problematica funzione di schivata sarà risolta per il lancio.

«In Lies of P, la schivata e la guardia sono uno degli elementi più cruciali, insieme al P-Organ. Data l'intrinseca complessità della struttura del gioco, è indispensabile gestire questi elementi in modo meticoloso e con grande attenzione», ha spiegato Choi.

E ancora: «Attualmente stiamo effettuando una valutazione completa dei vari aspetti del sistema di schivata, compresi i quadri di invincibilità, le meccaniche di distanza e altro ancora. Il nostro team di sviluppatori si impegna a fondo per offrire un'esperienza di combattimento eccezionale che non solo mantenga l'essenza del divertimento, ma che rifletta anche la precisa attenzione ai dettagli richiesta.»

Il gioco, ricordiamo, racconta a modo suo la vicenda di Pinocchio, portandovi di fronte a una reinterpretazione della storia di Collodi in una città, Krat, dove tutto è andato per il verso storto (trovare Geppetto non sarà quindi una passeggiata di salute).

Insomma, in attesa di una Bloodborne Remastered (la quale a quanto pare non s'ha da fare), questo gioco sarà certamente un buon modo per ingannare il tempo.

Restando in tema soulslike, avete letto che Elden Ring continua ad impressionare i giocatori, raccogliendo sempre più fan e settando un nuovo record di vendite?

Se volete dare un'occhiata ai requisiti minimi e raccomandarti per giocare Lies of P su PC, cliccate qui.