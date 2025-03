L'erede dei classici Resident Evil arriva il 31 marzo

In un'epoca in cui i titoli survival-horror sono meno numerosi rispetto al passato, l'arrivo di un gioco come Post Trauma è sicuramente una boccata d'aria fresca per i fan storici del genere.

Annunciato nel lontano 2021, il gioco ispirato ai classici Resident Evil (che trovate su Amazon) era inizialmente previsto per la primavera del 2024, ma ha subito diverse modifiche nella data di uscita, con ritardi che l'hanno portato fino al 2025.

Finalmente, dopo tanto attendere, il gioco si prepara a fare il suo debutto, regalando a tutti gli appassionati una dose di adrenalina e paura.

Ispirato appunto ai classici del passato, Post Trauma riporta in vita le atmosfere dei survival horror vecchio stile, con angolazioni fisse della telecamera, ambientazioni inquietanti e mostri orripilanti da affrontare.

Il gioco promette anche enigmi complessi che metteranno alla prova la mente dei giocatori mentre cercano di sopravvivere e fuggire da un mondo surreale e distorto, che ricorda molto l'Otherworld di Silent Hill.

La trama, che si sviluppa in una dimensione inquietante, sembra essere un omaggio agli horror psicologici degli anni '90, dove l'esplorazione e l'ansia di non sapere cosa ci aspetta erano gli ingredienti principali.

Sarà interessante vedere come Post Trauma si posizionerà nel panorama odierno, in cui il genere survival-horror è spesso sovrastato da giochi più orientati all'azione.

Con il suo approccio tradizionale, potrebbe conquistare i cuori dei veterani che hanno vissuto le emozioni dei primi Resident Evil.

Del resto, i survival horror vecchio stile, con la loro atmosfera tesa e le sfide mentali, sono quelli che mi fanno ancora sentire l’adrenalina. Spero che riesca a catturare lo spirito dei grandi titoli che hanno segnato la passione per questo genere.

Restando in tema, vi ricordo anche che c'è un altro horror in uscita, che è anche stavolta un chiaro omaggio ai Resident Evil a 32-bit.