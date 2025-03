C'è un horror in uscita, omaggio ai Resident Evil a 32-bit

L'horror che guarda al passato torna a far tremare i polsi degli appassionati del genere survival con una proposta che risveglia la nostalgia degli anni '90.

SPINA Studio ha recentemente svelato Phase Zero, un progetto che non nasconde le proprie ispirazioni e si presenta come un dichiarato omaggio alla serie Resident Evil nella sua incarnazione originale (che trovate su Amazon).

Con grafica a 32-bit, angoli di camera fissi e fondali pre-renderizzati, questa produzione indipendente sembra determinata a riportare in vita le sensazioni che hanno definito un'epoca fondamentale del videogioco horror.

Ambientato nella inquietante cittadina di Flint Peak, Phase Zero mette i giocatori nei panni di due sopravvissuti che cercano disperatamente di fuggire da un'invasione di creature misteriose.

La formula è quella collaudata del survival horror classico: mostri terrificanti da affrontare, enigmi da risolvere e risorse limitate da gestire con attenzione.

Il trailer di presentazione non lascia dubbi sull'approccio stilistico: la grafica ricalca fedelmente quella dell'era PlayStation originale, con quel caratteristico aspetto a 32-bit che ha caratterizzato la fine degli anni '90.

Gli sviluppatori hanno scelto di mantenere anche i controversi "controlli tank", il sistema di controllo che divideva il pubblico ma che era parte integrante dell'esperienza di gioco dei primi Resident Evil.

Insomma, SPINA Studio non nasconde le proprie carte: Phase Zero si presenta apertamente come un erede spirituale dei primi capitoli di Resident Evil (e non è la prima volta che un gioco indie lo fa), e sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale, gli sviluppatori hanno comunicato l'intenzione di rilasciare presto una demo giocabile.

Per gli amanti dei classici survival horror degli anni '90, Phase Zero potrebbe rappresentare un'occasione per rivivere sensazioni che i titoli moderni, con la loro enfasi su azione e grafica fotorealistica, tendono a lasciare in secondo piano. Questo, aspettando di conoscere invece cosa ci aspetta con Resident Evil 9.

