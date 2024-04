Apple dice sì agli emulatori, da oggi di nuovo legali su iOS

L'emulazione è un tema sempre spinoso da affrontare, e ora ci si mette anche Apple rendendo nuovamente legali gli emulatori su iOS, il sistema operativo dei suoi iPhone.

Come riporta VGC, infatti, Apple ha revocato la restrizione sugli emulatori sull'App Store iOS.

In un aggiornamento pubblicato poche ore fa, la società ha annunciato che gli emulatori di videogiochi saranno ora consentiti a livello globale, così come i giochi scaricabili.

Gli emulatori in questione sono quelli unicamente dedicati ai videogiochi retrò, quindi quelli che non sono facilmente acquistabili in questo periodo storico, ma Apple ha deciso di procedere in ogni caso.

L'azienda ha precisato che gli sviluppatori saranno responsabili di tutto il software offerto su App Store, inclusa la garanzia che «tale software sia conforme alle Linee guida e a tutte le leggi applicabili».

Non è ben chiaro come questa direttiva possa funzionare visto che, come accaduto nel caso di Nintendo per esempio, le aziende riescono in ogni caso ad ottenere la rimozione dei software. Precedentemente anche Xbox si era ritrovata a combattere con degli emulatori, per altro di videogiochi non di Microsoft, ma impose comunque la rimozione di tali software.

Gli emulatori di giochi sono stati a lungo banditi da iOS, mentre da oggi gli emulatori di console retrò attualmente disponibili su Android potrebbero comparire anche su iPhone. La decisione, secondo gli analisti, è stata probabilmente influenzata dalla decisione dell’Unione Europea di consentire app store di terze parti nella regione, cosa che avrebbe potuto attirare gli utenti con app vietate sull’App Store ufficiale.

Vedremo come il mercato e la community accoglieranno questa novità, mentre la pirateria è sicuramente un problema da affrontare con attenzione visto che, per citare uno degli ultimi casi, Horizon Forbidden West è durato solo 30 secondi su PC prima di essere piratato.

Se, per l'occasione, avete bisogno di rinnovare il vostro iPhone annuale, sappiate che su Amazon trovate sempre le migliori offerte.