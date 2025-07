L'universo di Oz si prepara a tornare in scena con una veste completamente rinnovata. LEGO annuncia sei nuovi set ispirati al secondo capitolo cinematografico, la cui uscita è prevista in Italia per il prossimo mese di novembre.

La nuova linea, in arrivo sugli scaffali il 1° settembre 2025, comprende cinque set tradizionali e un set BrickHeadz, pensati per appassionati di tutte le età, dai bambini dai 7 anni in su fino agli adulti collezionisti.

Dalla Città di Smeraldo a Munchkinland: mondi in miniatura

Saranno in totale sei i nuovi set in arrivo dopo le vacanze. Scopriamoli insieme.

LEGO Wicked Wall Art Città di Smeraldo (75685)

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il fiore all'occhiello della collezione è sicuramente Emerald City Wall Art, un'opera d'arte tridimensionale composta da 1.518 pezzi che ricrea l'intero mondo di Oz in formato da parete. Questo set, pensato principalmente per gli adulti al prezzo di 149,99 euro, rappresenta un pezzo di arredamento che combina i colori iconici della saga: il verde di Elphaba, il rosa di Glinda e il giallo del Sentiero di Mattoni Gialli.

Non si tratta di una semplice decorazione statica: il set include diversi punti di interesse come l'Università di Shiz, Munchkinland e la Città di Smeraldo, oltre a un compartimento segreto che custodisce le minifigure di Dorothy, Leone Codardo, Spaventapasseri e Uomo di Latta.

» Prenota il set sullo store ufficiale online lego.com

LEGO Wicked Città di Smeraldo e Castello Kiamo Ko (75689)

Per chi desidera ricreare l'intera geografia di Oz, il set La Città di Smeraldo il Castello di Ko offre due location emblematiche in un unico pacchetto da 860 pezzi. A 79,99 euro, questo set è pensato per bambini dai 9 anni in su e include le mini-doll di Glinda ed Elphaba, oltre alla prima figura LEGO di una scimmia volante della collezione.

Le due ambientazioni nascondono dettagli sorprendenti: dalla camera da letto nella Città di Smeraldo a una mappa segreta di Oz, fino al compartimento segreto nel Castello di Kiamo Ko dove Elphaba può "scomparire" seguendo il suo destino oltre l'arcobaleno LEGO.

» Prenota il set sullo store ufficiale online lego.com

LEGO Wicked Visita alla Terra dei Munchkin di Glinda ed Elphaba (75690)

Un altro set significativo è Elphaba e Glinda visitano Munchkinland, composto da 744 pezzi e venduto al prezzo di 69,99 euro. Il set permette ai bambini di ricreare la scena in cui le due protagoniste tornano a Munchkinland, con dettagli come il cottage di Boq con il caratteristico tetto rosso e la bolla magica di Glinda attivabile tramite un meccanismo a pedali. Il set include una casa giocattolo completa di cucina, camera da letto, soggiorno e bagno con accessori funzionanti.

» Prenota il set sullo store ufficiale online lego.com

Rifugi e momenti personali delle protagoniste

La collezione si arricchisce con set più piccoli ma ugualmente ricchi di dettagli narrativi.

LEGO Wicked Il Rifugio di Elphaba (75687)

Il set riproduce un rifugio nella foresta di 228 pezzi a 27,99 euro, pensato per bambini dai 7 anni in su. Questo set cattura un momento intimo del film, con dettagli come il papavero che Fiyero regala a Elphaba, conservato nel libro di Glinda, una teiera con tazze e un caminetto accogliente, oltre al prezioso Grimmerie custodito nella scrivania.

» Prenota il set sullo store ufficiale online lego.com

LEGO Wicked Il giorno del matrimonio di Glinda (75688)

Il set Il Matrimonio di Glinda offre 476 pezzi a 39,99 euro e permette di ricreare il drammatico giorno delle nozze di Glinda con Fiyero. La particolarità di questo set è la struttura a forma di farfalla che si apre per rivelare la scena del matrimonio. Il personaggio di Glinda indossa l'abito e la tiara che si vedono nel film e ha un volto intercambiabile per mostrare il cambiamento d'umore quando la cerimonia viene interrotta. Il set include anche la torta nuziale, un invito a forma di cuore e il bouquet ricevuto da Fiyero.

» Prenota il set sullo store ufficiale online lego.com

LEGO BrickHeadz Personaggi di Elphaba e Glinda (40794)

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Per i collezionisti e gli amanti dei LEGO BrickHeadz, la nuova tornata di set a tema Wicked include anche il set Elphaba & Glinda, un set BrickHeadz da 325 pezzi a 19,99 euro che riproduce le due protagoniste del film nel caratteristico stile squadrato della linea, complete di basette per l'esposizione.

» Prenota il set sullo store ufficiale online lego.com

I mattoncini danesi trasformano la magia di Wicked in esperienze costruttive per tutte le età.

Questi nuovi set non sono semplici giocattoli ma vere e proprie esperienze narrative che permettono di esplorare il mondo di Oz attraverso la costruzione creativa. Che si tratti di giocare, collezionare o semplicemente esporre, la linea LEGO Wicked offre molteplici possibilità di interazione con l'universo creato da Gregory Maguire e portato al successo a Broadway e sul grande schermo.

L'intera collezione arriverà nei negozi a partire dal prossimo 1° settembre, permettendo ai fan di tutte le età di esplorare la versione alternativa della storia del Mago di Oz attraverso i mattoncini.