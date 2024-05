LEGO Silent Hill 2 non esiste, ma è già meglio del remake

In attesa di scoprire la data di uscita di Silent Hill 2 Remake, che è al momento uno dei più grandi misteri del 2024 videoludico, c'è chi ha deciso di crearsi il "suo" Silent Hill 2 Remake come accade spesso in questi casi, ovviamente con le LEGO.

L'esclusiva PS5 di Bloober Team (prenotabile su Amazon) mira a riportare in vita uno dei survival horror psicologici più amati, aggiornandolo per renderlo adeguato anche per un pubblico contemporaneo.

Una riproposizione che ha fatto già discutere a partire dai primi trailer che, secondo il team di sviluppo, non rifletteva esattamente lo spirito del gioco a causa di un montaggio che esalta Silent Hill 2 Remake in modo erroneo.

Forse i fan del survival horror di Konami potrebbero preferire LEGO Silent Hill 2, che trovate qui sotto:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Ovviamente non esiste, ma questo non ha impedito ai fan su Reddit di chiedere a gran voce un gioco completo all'utente che ha postato le due immagini.

L'artista Shirbler ha mostrato il suo epico crossover tra Silent Hill 2 e LEGO suscitando l'entusiasmo e lo stupore dei fan. Come potete vedere, infatti, nonostante lo stile dei mattoncini videoludici è riuscito a ricreare l'atmosfera oscura e inquietante di Silent Hill, ma con quel tocco di leggerezza tipico dei LEGO.

«Ci giocherei sicuramente, ben fatto» dichiara uno dei tanti utenti che hanno amato LEGO Silent Hill 2, esprimendo disappunto per il fatto che il lavoro dell'artista sia solo un artwork.

Visto il generale scetticismo intorno a Silent Hill 2 Remake, che dopo il lontanissimo reveal è ancora nell'oscurità più totale (non che non si addica al gioco, in effetti) e senza una data di uscita.

E, per aggiungere la beffa al fatto che il gioco sia scomparso, c'è un altro Silent Hill più recente che sta vincendo anche dei premi, sebbene non sia un'eccellenza.