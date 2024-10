LEGO Horizon vedrà il recast del personaggio di un attore scomparso

Guerrilla Games ha annunciato il recast del personaggio di Sylens, a partire da LEGO Horizon Adventures.

La decisione è stata presa in seguito alla prematura scomparsa dell'attore Lance Reddick, deceduto a 60 anni nel marzo 2023.

Sylens è un personaggio chiave nella saga di Horizon (il cui secondo capitolo lo trovate su Amazon), e il suo ruolo sarebbe stato cruciale nei futuri capitoli.

La sua importanza rende questa decisione di recasting comprensibile, seppur dolorosa per i fan.

Lucas Bolt, World Art Supervisor di Guerrilla, ha dichiarato a IGN US (via Wccftech): «Lance Reddick è scomparso tragicamente nel 2023 e la sua mancanza si fa sentire profondamente sia in Guerrilla che nella nostra community. Ha interpretato magnificamente l'essenziale personaggio di Sylens in Horizon Zero Dawn e Forbidden West».

Bolt ha aggiunto che il nuovo attore che presterà la voce a Sylens verrà annunciato in seguito.

Nel frattempo, altri attori originali torneranno nei loro ruoli, tra cui Ashly Burch come Aloy e JB Blanc come Rost.

Per chi non lo sapesse, LEGO Horizon Adventures adatterà la trama di Horizon Zero Dawn in chiave LEGO, mantenendo l'essenza dei personaggi ma con un tono più leggero adatto a un pubblico più giovane.

James Windeler, Narrative Director, ha spiegato: «Abbiamo trovato un buon equilibrio. I personaggi rimangono fedeli a se stessi, ma le performance sono più esuberanti rispetto agli altri giochi della serie».

LEGO Horizon Adventures uscirà il 14 novembre prossimo per PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Una delle principali novità sarà la modalità cooperativa per due giocatori, una prima assoluta per la serie Horizon che anticipa il futuro gioco multiplayer cooperativo annunciato da Guerrilla Games.

Pochi giorni fa ho avuto personalmente modo di provare il gioco in questione a Roma, negli uffici di Sony Italia: ecco cosa è emerso da questo primo test.