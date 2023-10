LEGO Animal Crossing è ufficiale, ed è bellissimo

Sembra proprio che i set LEGO dedicati al cult Nintendo Animal Crossing arriveranno sugli scaffali, è ufficiale.

Il simulatore di vita isolana, che è diventato anche l'ennesima edizione del Monopoly (che trovate su Amazon), sembra quindi in procinto di tornare.

D'altronde, parliamo di un gioco forte di un numero di copie vendute al giorno in media così alto da fare ancora oggi spavento.

Ora, dopo che già nelle scorse settimane il rumor di LEGO Animal Crossing aveva iniziato a farsi strada, è arrivato il momento dell'ufficialità.

Come riportato anche da GamesRadar, gli account social di Nintendo hanno inviato un tweet per dare il benvenuto ai fan alla versione "bricky" della serie.

Sebbene il post su X non includa informazioni sulla data di uscita, sui prezzi o sui set specifici di LEGO Animal Crossing, il tweet ha mostrato le minifigure previste al lancio.

Per l'esattezza, abbiamo visto per la prima volta i LEGO Tom Nook, Isabelle, Kapp'n e alcuni abitanti del villaggio, come il gatto Rosie.

Oltre ai personaggi, si possono vedere gli iconici alberi di Animal Crossing (completi di diversi tipi di frutta, dalle ciliegie alle arance) e il disegno geometrico dell'erba. Questo fa pensare che appariranno in almeno un kit.

Con teaser come questo, di solito il reveal completo è previsto entro e non oltre le prossime 24 ore. Per questo motivo, tenete d'occhio le nostre pagine.

Il set di Animal Crossing si unisce quindi ad altri kit a tema videoludico come quelli dedicati a Horizon, Sonic e Minecraft, oltre ovviamente ai set di Super Mario che hanno ricevuto il sigillo di approvazione di Nintendo.

Restando in tema, giorni fa è stato avvistato su Instagram un teaser di un nuovo gioco LEGO Harry Potter, sviluppato ancora una volta da TT Games.

Infine, alcune settimane fa abbiamo recensito LEGO 2K Drive, racing game dedicato ai celebri mattoncini danesi che non punta certo a imporsi come un simulatore accurato, bensì un ricco titolo corsistico arcade di notevole fattura.