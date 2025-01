In attesa di Switch 2 c'è un altro leak relativo a Pokémon

Gli occhi dei giocatori di tutto il mondo sono puntati su Nintendo Switch 2 dopo i tanti rumor e le ultime novità dal CES 2025, ma nell'ecosistema Nintendo è arrivato un nuovo leak relativo al prossimo Pokémon Presents.

Come riporta VGC, un aggiornamento di Pokémon GO potrebbe aver svelato accidentalmente un imminente evento Pokémon Presents previsto per il 2025.

Nell'update è stata trovata una stringa di testo che fa riferimento a un possibile nuovo evento dedicato ai mostri tascabili, in arrivo il mese prossimo.

Nella stringa in questione di Pokémon GO è stato aggiunto "Pokémon Presents 2025 x GO Tour: Unova Timed Research", che sembra indicare una sfida in arrivo nel gioco subito dopo il possibile evento.

La menzione di Unova, ovvero la regione protagonista dei giochi della quinta generazione, è legata a una serie di possibilità relative al mondo Pokémon. La quinta generazione è la prossima in lista per un eventuale remake di un videogioco del passato, ma potrebbe anche riferirsi unicamente a un evento in Pokémon GO, mentre quest’anno è previsto anche un set di carte collezionabili dedicato a Unima.

Oppure qualcosa relativo a GCC Pokémon Pocket, che nel frattempo continua a generare incassi e rappresenta un successo sempre più imponente.

Non ci resta che aspettare delle novità ufficiali in questo senso. A supporto di questo leak, per altro, c'è il fatto che da quattro anni ogni febbraio si tiene un Pokémon Presents per celebrare il Pokémon Day, l'anniversario del lancio degli immortali Pocket Monsters Red e Pocket Monsters Green in Giappone, avvenuto il 27 febbraio 1996.

Durante il Pokémon Presents dello scorso febbraio è stato annunciato il prossimo capitolo del franchise, Leggende Pokémon Z-A, previsto per il 2025. Il sequel del discusso Arceus (lo trovate su Amazon) è molto atteso e ci sarebbe effettivamente bisogno di qualche novità reale in merito.