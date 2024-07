Legacy of Kain tornerà, ma non come videogioco

Da tempo ormai Crystal Dynamics ha ripreso il controllo della saga di Legacy of Kain, dopo il passaggio a Embracer Group, anche se di un nuovo videogioco nemmeno l'ombra.

Sono anni infatti che i fan sperano che la serie possa finalmente ritornare (anche se per i nostalgici c’è sempre Amazon).

Mesi fa Embracer e Crystal Dynamics hanno lanciato un sondaggio che chiedeva ai fan di esprimersi proprio in merito alla loro esperienza con Legacy of Kain e più in generale coi giochi sui vampiri.

L’affluenza di utenti sembra aver dato i risultati sperati, ma a quanto pare i frutti ci sarà da attendere.

Ora, come riportato anche da IGN US, c'è un nuovo barlume di speranza sotto forma di graphic novel intitolato Legacy of Kain: Soul Reaver - The Dead Shall Rise.

The Dead Shall Rise funge da prequel ai giochi, tornando al passato umano di Raziel come guerriero Sarafan e rivelando come sia diventato un vampiro al servizio di Kain.

L'obiettivo è quello di rispondere ad alcune domande di vecchia data sul mito di Legacy of Kain e Soul Reaver, introducendo al contempo un nuovo importante personaggio vampiro con stretti legami sia con Raziel che con Kain.

Legacy of Kain: Soul Reaver - The Dead Shall Rise è una collaborazione tra Crystal Dynamics e Bit Bot Media, scritto da Joshua Viola e Angie Hodapp, con gli interni di Juan Samu, i testi di Jeremiah Lambert e le copertine di Dave Rapoza e Aaron Lovett. Il Kickstarter del progetto lo trovate qui.

Il libro è completato dai disegni di Jonny Bush (Rob Zombie, Ghost) e Ninja Jo (Star Wars, Stranger Things), mentre la narrazione è affidata a Brent Friedman (Star Wars: The Clone Wars, Call of Duty).

Staremo a vedere se questo è solo l'inizio per l'attesissimo ritorno di Raziel e Kain anche nel mondo dei videogiochi.

Ricordiamo anche che diverso tempo fa altri indizi piuttosto lampanti avevano suggerito un possibile ritorno di Legacy of Kain.

Del resto, fin troppo bene era stato accolto il ritorno di Soul Reaver su GOG, quindi qualcosa vorrà pur dire.