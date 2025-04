Legacy of Kain Remastered si aggiorna: ecco cosa cambia

Aspyr ha rilasciato la seconda patch per Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered, portando una serie di migliorie che affinano l’esperienza e risolvono problemi tecnici.

Tra gli aggiornamenti principali al primo capitolo (che trovate su Amazon) troviamo l'aggiunta della demo dell'E3 1998 tra i contenuti bonus e un miglioramento generale delle descrizioni della lore di Nosgoth.

Sono stati risolti numerosi bug, come quello che faceva fluttuare Raziel dopo un cambio di piano dimensionale e uno legato al crash durante l'uso della telecinesi in una specifica area della Cittadella Umana.

Anche l'audio ha ricevuto qualche ritocco, con il ripristino di effetti sonori mancanti e la correzione del loop errato del grido di Ariel.

Per Soul Reaver 2, invece, la patch risolve problemi visivi come la sparizione della parte inferiore del corpo di un nemico in HD mode e migliora il rendering delle texture subacquee.

Infine, Aspyr ha lavorato sulle localizzazioni, correggendo testi fuori posto e introducendo il supporto per il portoghese.

È bello vedere che un classico come Soul Reaver riceva cure e attenzioni per rendere l’esperienza il più fedele possibile all’originale.

Tuttavia, sarebbe interessante sapere se Aspyr abbia in programma di sistemare anche altri aspetti più controversi del remaster, come la fedeltà delle texture rispetto alla versione PlayStation e il bilanciamento dell'illuminazione.

Questo aggiornamento è un buon segno, ma il viaggio per riportare Raziel al suo antico splendore è ancora lungo.

Nel mentre nella mia recensione del remaster vi ho spiegato che «Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered è un'opera che riesce a coniugare nostalgia e preservazione storica. La trama, intrisa di atmosfere gotiche e dilemmi morali, mantiene intatta la sua profondità, offrendo al giocatore un'esperienza narrativa rara nel panorama contemporaneo.»

