Legacy of Kain, è gratis l'ultimo capitolo della saga

Un cult del 2003 torna accessibile gratuitamente per milioni di giocatori in tutto il mondo. Legacy of Kain: Defiance, capitolo conclusivo di una saga che ha segnato l'era a 128-bit, è ora disponibile senza costi aggiuntivi attraverso Prime Gaming.

L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per riscoprire un titolo che, pur non avendo raggiunto la popolarità di altri capitoli della serie come Soul Reaver (che trovate su Amazon), mantiene un posto speciale nel cuore degli appassionati di action-adventure degli anni 2000.

La finestra temporale per approfittare dell'offerta è limitata, con scadenza fissata al 24 aprile.

Legacy of Kain: Defiance si ritagliò il suo spazio come capitolo finale di una serie amatissima, prima della recente rimasterizzazione di Soul Reaver e Soul Reaver 2 avvenuta lo scorso anno (e che ho recensito qui).

La promozione attuale si inserisce in un contesto di riscoperta di classici del gaming che continuano a esercitare fascino nonostante i quasi vent'anni trascorsi dal lancio originale.

Il gioco è ora disponibile in versione PC attraverso un codice riscattabile su GOG.com, piattaforma specializzata nella distribuzione di giochi vintage ottimizzati per sistemi moderni.

È importante sottolineare che questa offerta - che trovate qui - è riservata agli abbonati Amazon Prime, quindi non è tecnicamente "gratuita" in senso assoluto.

Tuttavia, considerando che i sottoscrittori del servizio si contano in decine di milioni in tutto il mondo, l'accessibilità dell'offerta rimane estremamente ampia (avete già visto i giochi Prime Gaming di marzo?).

La trama di Legacy of Kain: Defiance si colloca cronologicamente dopo gli eventi di Legacy of Kain: Soul Reaver 2. I protagonisti Raziel e Kain si trovano intrappolati nella fortezza Serafan, separati da eventi improvvisi che costringono Raziel a ritirarsi nel regno spettrale mentre Kain deve fuggire dai Serafan con le proprie forze.

Entrambi devono liberarsi dalle manipolazioni di cui sono oggetto all'interno di un complotto più ampio e scoprire i segreti nascosti nel mondo di Nosgoth.

Gli interessati dovrebbero affrettarsi: dopo il 24 aprile Legacy of Kain: Defiance verrà rimosso dal catalogo dei giochi gratuiti di Prime Gaming, chiudendo questa finestra di opportunità per riscoprire un classico di inizio anni Duemila.