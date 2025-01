Le vendite di Silent Hill 2 Remake sono semplicemente impressionanti

Silent Hill 2 Remake ha rappresentato un incredibile ritorno di uno degli horror psicologici più amati di sempre, grazie all'eccellente lavoro svolto da Bloober Team nel riportare in vita un grande classico.

La fiducia riposta nel team da Konami è stata ampiamente ripagata, con il publisher che attraverso un comunicato stampa ci aggiorna sui risultati di vendita di questo grande capolavoro.

Nello specifico, ad appena 3 mesi di distanza dal lancio, Silent Hill 2 Remake ha già venduto 2 milioni di copie: un traguardo decisamente niente male, considerando che i videogiochi horror non hanno spesso presa facile sul grande pubblico (lo trovate scontato su Amazon, a tal proposito).

Ma i risultati più interessanti sono arrivati già durante la prima settimana del lancio: Konami ci fa sapere infatti che a pochi giorni dal day-one sono state piazzate addirittura un milione di copie vendute.

Questo significa che la metà delle vendite complessive è arrivata già durante i primi 7 giorni, confermando l'enorme attesa da parte di chi aveva già scoperto il grande classico durante gli anni di PS2: un traguardo che non potrà che far felice Konami, in attesa di saperne di più sui nuovi capitoli della serie.

Una produzione che il nostro Domenico Musicò ha deciso di premiare con un meritatissimo 9.4/10 nella recensione dedicata, in cui vi ha raccontato che il remake di Silent Hill 2 «ritorna con la deflagrante potenza che ben ricordavamo, mostrando anche al pubblico moderno perché rimane ancora il più audace e oscuro horror psicologico che si sia mai visto all'interno dell'industria dei videogiochi».