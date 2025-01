Silent Hill f (e non solo) potrebbe uscire presto dall'ombra

Buone notizie per gli appassionati di horror e dintorni: Silent Hill f e Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sono stati recentemente classificati dal South Korean Ratings Board, un possibile segnale che nuove informazioni sui due attesissimi titoli potrebbero essere imminenti.

Annunciato per la prima volta nell'ottobre 2022, Silent Hill f sarà il primo vero nuovo capitolo principale del franchise dal 2012, con Silent Hill: Downpour (avvistabile ancora su Amazon).

Il gioco abbandonerà l'iconico scenario della cittadina nebbiosa per trasportarci nel Giappone degli anni '60, promettendo un mondo bellissimo, ma terrificante.

A rendere ancora più intrigante il progetto è la presenza di Ryūkishi07, celebre autore della serie di visual novel When They Cry, noto per i suoi intrecci di mistero, orrore psicologico e soprannaturale.

La nuova classificazione suggerisce che finalmente i fan potrebbero vedere i frutti di un progetto a lungo atteso, basato su uno dei più amati titoli horror di sempre.

Le nuove classificazioni di entrambi i giochi sono state segnalate da Gematsu e successivamente condivise su Bluesky.

Queste informazioni sono emerse accanto ad altri big come Elden Ring: Nightreign e Avowed, alimentando le speranze che ulteriori dettagli su Silent Hill f e Bloodlines 2 siano ormai dietro l'angolo.

Con il recente successo del remake di Silent Hill 2, l'annuncio di un nuovo capitolo principale non poteva arrivare in un momento migliore per i fan della serie.

Dopo anni di silenzio e attese, è bello vedere segnali concreti sul futuro di due titoli tanto attesi. Il 2025 potrebbe quindi davvero essere l'anno in cui questi due titoli riusciranno a risvegliare l'entusiasmo dei fan e a scrivere nuovi capitoli nei loro rispettivi franchise.

Per ora, non ci resta che attendere con la consueta pazienza. Senza contare anche che si vocifera anche dei remake del primo e terzo capitolo della saga Konami.