Le vendite di Indiana Jones e l'Antico Cerchio dovrebbero stare in un museo

Indiana Jones e l'Antico Cerchio è stato senz'altro una bellissima sorpresa per un serie di motivi, anche per quanto riguarda le vendite considerato che ha debuttato direttamente al secondo posto negli Stati Uniti.

Secondo i dati più recenti condivisi da Mat Piscatella, direttore esecutivo e analista di Circana, l'ultimo Indiana Jones videoludico è riuscito a conquistare il secondo posto tra i titoli più redditizi degli USA in termini di vendite durante la settimana di debutto.

Fino al 14 dicembre 2024, il titolo Bethesda e MachineGames è stato battuto solamente da Call of Duty Black Ops 6 (lo trovate su Amazon), da sempre un vero juggernaut commerciale soprattutto negli Stati Uniti che infatti è risultato il gioco più venduto del mese sia a ottobre che a novembre.

Per i dati diffusi da Piscatella (tramite Windows Central) bisogna considerare che il lancio del titolo è stato piazzato per il 9 dicembre, ma coloro che avevano acquistato la Premium Edition o l'aggiornamento Premium per Game Pass hanno avuto accesso al gioco già dal 6 dicembre.

Questi primi giorni non sono inclusi nei dati delle vendite settimanali, rendendo i risultati diffusi ancora più significativi, soprattutto considerando che i giocatori che accedono al titolo tramite Xbox Game Pass non contribuiscono alle classifiche basate sulle vendite in dollari.

Un risultato ottimo per un titolo che merita il suo successo perché, come detto nella nostra recensione, «Indiana Jones e l'Antico Cerchio è una delle migliori avventure della serie, capace di ricreare le grandi atmosfere degli esordi e di offrire ai giocatori una storia che si incastona bene nella timeline.»

Chissà che questo non porti davvero a un proseguimento del franchise con un sequel diretto, come si vocifera già da qualche giorno da parte di chi ha analizzato la situazione di Xbox tramite il titolo di Bethesda e MachineGames.