Le vendite di Dragon Age The Veilguard e Silent Hill 2 Remake sono molto simili

Dragon Age The Veilguard e Silent Hill 2 Remake erano progetti molto attesi ma, a quanto pare, non stanno vendendo così velocemente quanto ci si potesse aspettare.

Come riporta Chris Dring di Games Industry sui social network, vendite al lancio di entrambi i titoli sono risultate relativamente basse in Europa, secondo i dati GSD.

Il nuovo capitolo della serie di Dragon Age (lo trovate su Amazon) ha raggiunto il settimo posto nella classifica dei giochi più venduti in Europa a ottobre. Tuttavia, le sue vendite sono inferiori del 18% rispetto a Dragon’s Dogma 2 e del 21% rispetto a Final Fantasy 7 Rebirth.

Il titolo Bioware è stato accolto male in generale visto che, tra le altre cose, è stato un flop anche ai The Game Awards 2024 con pochissime nomination.

A niente è servita la volontà della nuova Bioware di tornare ai fasti di un tempo, visto che a conti fatti la produzione non è stata in grado di soddisfare le aspettative dei fan.

Se per Dragon Age The Veilguard era sfortunatamente prevedibile un risultato così debole, viste le polemiche generate dal titolo e in generale una qualità non altissima della produzione BioWare, per Silent Hill 2 Remake è strano vedere un'accoglienza così tiepida al confronto.

Il remake del leggendario survival horror di Konami si è piazzato sesto nella stessa classifica, appena sopra Dragon Age The Veilguard. Tuttavia, le sue vendite di lancio sono del 57% inferiori a quelle del remake di Resident Evil 4 e del 31% più basse rispetto al remake di Dead Space, entrambi pubblicati lo scorso anno.

Sembra proprio che i videogiocatori non volessero così tanto tornare a Silent Hill, in fin dei conti. Nonostante il titolo sia stato amato e ben valutato in generale, le vendite non hanno seguito questa ricezione positiva.

Parlando di Silent Hill 2 Remake, per altro, gli sviluppatori stanno lavorando anche alla patch per PS5 Pro.