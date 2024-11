Dragon Age: The Veilguard è il grande flop dei TGA 2024

Dragon Age: The Veilguard, l’ultimo capitolo della celebre saga fantasy targata BioWare, è stato accolto in modo controverso.

Sebbene la critica abbia generalmente apprezzato il gioco (che trovate su Amazon), i fan si sono dimostrati piuttosto delusi, criticando apertamente alcune scelte di inclusività eccessivamente "forzata".

Alcuni giocatori hanno definito il gioco “cringe” e hanno espresso fastidio per dialoghi e dinamiche che “predicano” sul tema del misgendering, allontanando l’attenzione dalla storia per puntare su argomenti sociali.

A causa di queste controversie, in molti si erano dichiarati preoccupati per una possibile nomination di Dragon Age: The Veilguard come GOTY ai The Game Awards 2024.

Difatti, quando sono state annunciate le nomination, il gioco non è stato candidato né per il GOTY né per nessuna delle principali categorie dell'evento, mancando completamente anche riconoscimenti secondari di peso.

L'unica categoria in cui Dragon Age: The Veilguard è riuscito a ottenere una nomination è quella per l’Innovazione nell’Accessibilità, dove compete con titoli come Call of Duty: Black Ops 6, Diablo 4, Prince of Persia: The Lost Crown e Star Wars Outlaws.

Questa categoria premia i giochi che introducono funzionalità, tecnologie e contenuti per rendere l’esperienza di gioco più accessibile a una gamma più ampia di giocatori, ed è interessante notare come ciò che è stato aspramente criticato da parte della fanbase si sia rivelato un punto di forza per BioWare in questo contesto.

L’esclusione di The Veilguard dalle categorie principali ha suscitato reazioni contrastanti.

Da una parte, i fan delusi dal gioco hanno accolto con sollievo la decisione dei The Game Awards, temendo che una candidatura avrebbe potuto scatenare nuove polemiche.

Dall’altra, coloro che hanno apprezzato il gioco hanno visto questa esclusione come una battuta d’arresto per la serie.

Mentre giochi come Final Fantasy 7 Rebirth e Astro Bot hanno ottenuto ben sette nomination ciascuno, Dragon Age: The Veilguard rimane uno dei titoli più criticati del 2024.

A sorpresa, invece, Black Myth: Wukong, uno dei titoli più discussi ma con recensioni contrastanti, è riuscito a ottenere una nomination per il Gioco dell’Anno, diventando il gioco con il rating più basso ad essere mai stato nominato per il GOTY.