Le nuove Xbox Series X hanno rinunciato a una feature "cosmetica"

Da pochi giorni sono ufficialmente arrivati sul mercato i nuovi modelli delle console Xbox Series X e Series S, proponendo ancora più scelta per gli utenti in base alle proprie necessità.

Recentemente era emerso che non si trattava però unicamente di un restyling legato alla presenza di lettori ottici o capacità di memoria: Microsoft ha sfruttato l'occasione per aggiornare anche i componenti interni, facilitandone la produzione per il prossimo futuro.

C'era però un piccolo dettaglio nascosto che era inizialmente sfuggito ai fan sulle nuove Xbox Series X: come segnalato da Game Rant, le nuove console digitali di colore bianco hanno infatti deciso di rinunciare a una piccola feature cosmetica che, fin dal lancio, era diventata un simbolo della console.

Ci riferiamo alla curiosa "griglia verde" presente sul lato più in alto della console, che creava un divertente effetto ottico semi-futuristico.

Sulle console Xbox Series X di colore bianco questa griglia è stata sfortunatamente rimossa, probabilmente perché il verde avrebbe contrastato maggiormente rispetto alle colorazioni nere delle versioni standard (che trovate invece su Amazon).

Ci sembra ovvio sottolineare che la sua assenza non cambia nulla in termini di prestazioni o qualità, anche se la scoperta ha comunque diviso il pubblico.

Molti utenti sembrerebbero sottolineare che il verde sarebbe apparso "strano" sul bianco e che, per motivi estetici, probabilmente è stato meglio rimuovere questa piccola feature cosmetica.

Allo stesso tempo, c'è chi scherza che con un prezzo ridotto rispetto alle versioni precedentemente in commercio andava rimosso "qualcosa di premium". Che, sempre scherzosamente, non era affatto il lettore ottico, ma proprio la griglia.

Battute a parte, se ci tenete particolarmente a questo particolarissimo effetto ottico, probabilmente è meglio non rinunciare alle console in grado di leggere i vostri dischi fisici.

Restando in tema di novità, cogliamo l'occasione per segnalarvi che è già disponibile un nuovo gioco gratis su Xbox Game Pass.