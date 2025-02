Le nuove Xbox sarebbero sempre più vicine

Nonostante le sue recenti mosse avessero fatto spesso pensare il contrario, Microsoft pare considerare le console Xbox una parte fondamentale della sua strategia per il futuro del settore gaming.

Recentemente Phil Spencer aveva già parlato di quella che dovrà essere la prossima generazione di console, ammettendo che quelli attuali si sono rivelate troppo simili a PlayStation: per questo motivo, la parola chiave per il futuro è "innovazione".

Al momento non sappiamo ancora quali siano gli effettivi piani della casa di Redmond, ma sembra esserci stato un primo passo decisivo per la realizzazione della nuova generazione di console.

In un nuovo report di Windows Central, Jez Corden svela di aver saputo che Microsoft avrebbe già approvato i piani per la prossima generazione di console Xbox, compresa la relativa quantificazione dei costi per la loro produzione.

È altamente improbabile che questi progetti vengano svelati al pubblico nel breve periodo, dato che le attuali console sembrano avere ancora più di qualche anno a disposizione, ma ciò confermerebbe che non c'è alcuna volontà di dire addio alle console in casa Microsoft.

Sarà interessante capire anche se ci saranno piattaforme simili a Xbox Series S (la trovate su Amazon) o se si punterà prevalentemente alla "potenza bruta": le attuali strategie mi farebbero propendere verso la prima ipotesi, ma non possiamo saperlo con certezza.

Possiamo però sottolineare con certezza che Xbox Series S viene considerata di primaria importanza per Microsoft: Phil Spencer spiega infatti che i suoi team partono sempre con un piccolo vantaggio, dato che la scalabilità delle impostazioni grafiche li aiuta ad ottimizzare al meglio i loro giochi su tutte le altre piattaforme.

Ed effettivamente anche uno dei fenomeni di quest'anno ne ha confermato l'importanza: gli autori di Kingdom Come Deliverance 2 hanno ammesso che è stato proprio merito del lavoro fatto con Xbox Series S se il loro capolavoro gira così bene anche sui PC meno moderni.