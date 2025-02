Xbox Series S ha «aiutato enormemente» Kingdom Come Deliverance 2

Fin dal suo annuncio ufficiale ci furono forti discussioni sull'effettivo impatto di Xbox Series S nel mondo videoludico: da un lato diversi sviluppatori l'hanno accusata di frenare l'innovazione, ma dall'altro Microsoft ha sempre puntato i piedi spiegando di considerare la scalabilità un pregio, proprio come già accade su PC.

Un concetto che è stato recentemente ribadito da Phil Spencer e che ha trovato un nuovo importante alleato in Kingdom Come Deliverance 2, il nuovo fenomeno videoludico del momento che ha conquistato meritatamente ampi consensi.

Tra gli aspetti più apprezzati dalla community c'è stata proprio l'ottimizzazione grafica del capolavoro di Warhorse Studios, non solo su console ma anche e soprattutto su PC, anche quelli meno potenti e moderni.

Secondo quanto rivelato dal PR manager Tobias Stolz-Zwilling, il merito delle eccellenti ottimizzazioni è proprio di Xbox Series S (la trovate su Amazon, a proposito): lavorare sulla console meno potente ha fornito al team di sviluppo tutte le conoscenze necessarie per svolgere il miglior lavoro possibile.

In un'intervista rilasciata durante l'Iron Lords Podcast (via Windows Central), Stolz-Zwilling ha infatti elogiato la console più economica di casa Xbox:

«Le ottimizzazioni per Xbox Series S ci hanno aiutato enormemente [per] le altre piattaforme».

La scalabilità delle impostazioni grafiche, oltre a un pizzico di «furbizia nella programmazione» dove possibile, hanno infatti permesso agli autori di Kingdom Come Deliverance 2 di ottimizzare al meglio il loro prodotto su tutte le piattaforme possibili, e i risultati si sono decisamente visti.

Personalmente ho sempre ritenuto eccessive le polemiche di una parte della community e degli sviluppatori, approvando la volontà di rendere i videogiochi sempre più accessibili: il lavoro di Warhorse Studios ha dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, che con un team di sviluppo capace è ancora possibile ottimizzare videogiochi su dispositivi meno attrezzati.

E mi riferisco in particolar modo al mercato PC, dove è sempre più difficile trovare ottimizzazioni all'altezza.

Se ci sono riusciti titoli mastodontici come Kingdom Come Deliverance 2 o Baldur's Gate 3, non credo che gli altri team di sviluppo possano avere molte scuse per non fare altrettanto.

E il pubblico PC ha dimostrato di aver apprezzato enormemente il lavoro svolto: l'RPG ha già raggiunto numeri incredibili e presto potrebbe riuscire a scalzare anche Starfield.