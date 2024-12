Le migliori offerte su iPhone, MacBook e Airpods del Black Friday 2024

Il Black Friday di Amazon è arrivato! Fino al 2 dicembre, è l’occasione ideale per rinnovare i vostri dispositivi tecnologici grazie a sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti Apple. Tra le categorie più attese spiccano le offerte dedicate a iPhone, MacBook e AirPods, perfetti per chi cerca performance, eleganza e innovazione.

Se siete alla ricerca di un nuovo iPhone dalle caratteristiche all’avanguardia, di un MacBook ideale per il lavoro o lo studio, oppure di AirPods con una qualità audio superiore, siete nel posto giusto! In questo articolo vi guideremo tra le migliori offerte disponibili per il Black Friday 2024, selezionando le promozioni più interessanti per rapporto qualità/prezzo.

Vi ricordiamo che il Black Friday è aperto a tutti, ma essere clienti Amazon Prime vi consentirà di accedere a vantaggi esclusivi, come spedizioni rapide e gratuite sui vostri acquisti, oltre all'accesso a servizi inclusi come Amazon Prime Video, Prime Reading e Prime Gaming.

Iscriviti ora ad Amazon Prime!

I primi 30 giorni di Amazon Prime sono gratuiti, un'opportunità perfetta per testare il servizio. Al termine del periodo di prova, potrete scegliere di continuare l'abbonamento a soli 49,90€ all'anno. Gli studenti possono invece approfittare di un abbonamento scontato, a metà prezzo rispetto alla tariffa standard, godendo degli stessi servizi e vantaggi, compresi gli sconti Prime.

Le migliori offerte su iPhone, MacBook e Airpods del Black Friday