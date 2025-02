Kingdom Come Deliverance 2 entra nella top 10 di Steam con numeri esorbitanti

Kingdom Come Deliverance 2 è senz'altro tra i migliori giochi del 2025, perché Warhorse Studios ha tra le mano un videogioco entrato nella top 10 dei videogiochi single player più giocati di Steam di sempre.

Già nelle prime ore dalla sua uscita il gioco di ruolo medievale aveva destato grande attenzione e, ovviamente, rappresentato un titolo di rilievo per Steam e ovviamente le tasche del team di sviluppo.

Kingdom Come Deliverance 2 è riuscito a recuperare i costi di sviluppo in un solo giorno, infatti, a dimostrazione di quanto abbia fatto successo in pochissimo tempo.

Al lancio ha subito registrato 160.000 utenti contemporanei su Steam, per poi superare quota 230.000 nel fine settimana e raggiungere un picco di 256.206 giocatori. Questo risultato lo colloca tra i dieci titoli single-player più giocati di sempre su Steam, escludendo i giochi con componenti multiplayer.

Secondo The Gamer, il gioco ha scalzato Dragon’s Dogma 2 dal decimo posto, che aveva raggiunto un massimo di 228.585 giocatori.

Ecco la classifica della top 10 dei videogiochi single player di Steam:

Black Myth: Wukong - 2.415.714 giocatori Cyberpunk 2077 - 1.054.388 giocatori Hogwarts Legacy - 879.308 giocatori Fallout 4 - 472.962 giocatori Life Is Strange 2 - 468.717 giocatori Kathy Rain - 348.015 giocatori Starfield - 330.723 giocatori The Elder Scrolls V: Skyrim - 287.411 giocatori Kholat - 272.019 giocatori Kingdom Come: Deliverance 2 - 256.206 giocatori

Il titolo è partito con il proverbiale botto, insomma. Ora Warhorse dovrà capitalizzare con i tanti giocatori raccolti e lavorare ancora di più sul suo successo, e la roadmap resa nota poco tempo fa sicuramente sarà un grande supporto.

In questo momento Kingdom Come Deliverance 2 è senz'altro uno dei videogiochi più importanti del 2025, e potrebbe rappresentare uno di quei casi di cui parleremo anche nel prossimo futuro. Il suo successo potrebbe portare anche a riflessioni importanti, un messaggio per l'intera industria videoludica.