Le dimensioni dei tripla-A sono fuori controllo, ma il nuovo Zelda è leggerissimo

Nintendo è da sempre particolarmente esperta nell'arte di ottimizzare le dimensioni dei propri videogiochi di punta: un'abilità che ha dimostrato ancora una volta con il nuovo videogioco in uscita di Zelda, che a quanto pare peserà davvero pochissimo.

Mentre ormai su console e PC ci siamo purtroppo abituati a riportare di giochi in grado di superare i 150GB come se fosse la cosa più normale al mondo, la casa di Kyoto è riuscita a mantenere dimensioni più che accettabili per tutti i suoi ultimi titoli, complici ovviamente anche le specifiche meno esigenti delle console Nintendo Switch.

Come segnalato da GamingBolt, le pagine ufficiali del Nintendo eShop si sono aggiornate nelle scorse ore per segnalare il peso complessivo di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, permettendo così ai fan di fare spazio nella propria memoria d'archiviazione per prepararsi all'uscita (potete prenotarlo anche su Amazon).

Dimensioni che fanno sicuramente impallidire la maggior parte di tripla-A disponibili sul mercato: Echoes of Wisdom richiederà infatti appena 6GB per l'installazione, più precisamente 6.144GB complessivi.

Un peso che per la verità è in linea anche con Link's Awakening, remake che utilizza lo stesso engine e stile grafico, che anche in quel caso raggiungeva un peso di poco inferiore ai 6GB, ma considerando che la prima avventura ufficiale di Zelda — no, i giochi per CD-i non contano, ndr — sembra essere decisamente ambiziosa è comunque un dettaglio che fa assolutamente piacere sottolineare.

Soprattutto se pensiamo che in uscita nel 2024 c'è anche un certo Black Ops 6 che stava per superare perfino la soglia dei 300 GB — cosa che fortunatamente non dovrebbe verificarsi, ma che sottolinea nuovamente quanto le dimensioni dei giochi siano ormai fuori controllo.

Almeno per il momento, Nintendo sembra essere l'eccezione alla regola in grado di riuscire a tenere d'occhio le dimensioni dei propri titoli, sperando che riesca a tenerle così basse anche per Switch 2.

Restando in tema, la principessa Zelda ha esibito un nuovo look per la sua prima avventura ufficiale in Echoes of Wisdom, che ha già fatto impazzire positivamente i fan.