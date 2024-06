Call of Duty: Black Ops 6 pesa davvero 309 GB? Arriva un chiarimento

Activision ha chiarito che Call of Duty: Black Ops 6 non ha una dimensione di 309 GB, o perlomeno, è possibile scaricarne il "fulcro" per meno.

Lasciando da parte Modern Warfare 3, che trovate su Amazon, gli occhi dei fan sono infatti tutti puntati sul prossimo Black Ops 6.

Nessuna versione del gioco sarà superiore alle altre, oltre al fatto che il nuovo COD sarà disponibile anche gratis al day-one su Xbox Game Pass.

Ora, come riportato anche da Eurogamer, la pagina del negozio Xbox del gioco dichiara ache la dimensione dell'installazione di Call of Duty: Black Ops 6 è di ben 309,85 GB, tanto che la cosa ha fatto storcere il naso a molti.

Fortunatamente, il team di sviluppo ha ora pubblicato una correzione con maggiori dettagli.

Scrivendo su X, Activision ha dichiarato che la dimensione dei file attualmente indicata per Black Ops 6 non rappresenta la dimensione del download o lo spazio su disco del prossimo Call of Duty.

«Le dimensioni indicate includono le installazioni complete di Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Warzone e tutti i relativi pacchetti di contenuti, comprese tutte le lingue localizzate, il che non è rappresentativo dell'esperienza di installazione tipica di un giocatore», ha spiegato lo sviluppatore.

E ancora: «I giocatori potranno scaricare Black Ops 6 al lancio senza scaricare altri titoli di Call of Duty o tutti i language pack».

Tuttavia, lo studio non ha detto quali saranno le dimensioni effettive dei file di Black Ops 6. Piuttosto, ha dichiarato che condividerà maggiori dettagli su questo aspetto in prossimità del lancio del gioco in autunno. Vi terremo quindi prontamente aggiornati.

Nel mentre, ricordiamo anche che Activision ha da poco confermato l'obbligo di una connessione internet per giocare a Black Ops 6, anche per la campagna in single player (con sorpresa di nessuno).