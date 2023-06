Layers Of Fear in sconto su Instant Gaming! -42%

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare Layers Of Fear a soli 17,49€, con uno sconto del 42% e un risparmio reale di 12,51€ rispetto ai 30€ usuali di listino.

Layers of Fear, sviluppato da Bloober Team, è un'avvincente raccolta di storie, caratterizzate da un'arte evocativa e la rappresentazione viscerale dei deliri mentali. Il gioco ripropone i primi due episodi e il contenuto extra del primo, Inheritance, arricchendo il tutto con una nuova storia ambientata in un vecchio faro. Questa narra di una scrittrice e unisce tutte le vicende con un finale che sigilla l'intero racconto.

Advertisement

Layers of Fear è un ottimo esempio di come un walking simulator possa raccontare efficacemente le problematiche legate alle gravi patologie mentali, come la schizofrenia. Nonostante la mancanza di pericoli mortali nel gioco, la tensione è sempre palpabile, alimentata dal continuo cambiamento del mondo circostante.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "Layers of Fear non è un nuovo gioco, né un remake. Sembra essere più una sorta di edizione definitiva che include i due vecchi capitoli e una sezione che lega le due storie insieme".

Leggi anche TV gaming | Le migliori del 2023

Instant Gaming è un'azienda leader nel settore dei videogiochi digitali, con un catalogo completo di titoli per tutte le piattaforme. Offrendo prezzi competitivi e offerte speciali, Instant Gaming è il luogo ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano di acquistare i loro giochi preferiti ad un prezzo inferiore. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante e di seguire la nostra area dedicata del sito per non perdere le ultime offerte.