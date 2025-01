L'attrice di Mass Effect dà dei consigli per la serie TV

L'attrice Jennifer Hale, che presta la voce al Comandante Shepard, ha recentemente condiviso le sue impressioni sulla futura serie TV di Mass Effect.

Alcune settimane fa, infatti, Electronic Arts e Amazon hanno ufficializzato la produzione di una serie live-action dedicata alla saga di BioWare (che trovate su Amazon).

L'annuncio ha sicuramente fatto felici i fan, rimasti privi di un nuovo capitolo del franchise ormai da anni,

In un'intervista a Eurogamer (via GameSpot), Hale ha dichiarato di essere entusiasta di vedere la saga trasformarsi in uno show televisivo e ha espresso il desiderio di farne parte.

Inoltre, ha offerto un consiglio agli sviluppatori per rendere la serie ancora migliore:

«Non spetta a me dire ai creatori cosa fare. L'unica cosa che posso dire riguardo a questa serie TV è che voglio farne parte! In qualsiasi ruolo, sarò lì con grande entusiasmo!»

Hale ha anche suggerito che sarebbe «davvero intelligente» da parte dei produttori cercare di coinvolgere il maggior numero possibile di membri del cast originale.

L'attrice ha detto che le piacerebbe vedere i suoi colleghi apparire in «camei ed Easter Egg» o anche in ruoli ricorrenti e regolari.

«Penso che sarebbe una mossa assolutamente geniale. La comunità del doppiaggio è composta da alcuni dei performer più brillanti che abbia mai incontrato… sono le persone più talentuose, determinate, abili che abbia mai conosciuto nel campo della recitazione. Quindi sono pronta per la compagnia di produzione intelligente che smette di ignorare questa miniera d'oro. Mi offro volontaria per essere nella serie.»

La serie TV di Mass Effect è stata annunciata nel 2021, ma non ha avuto sviluppi significativi fino a novembre 2024, quando Amazon MGM Studios ha annunciato che la serie era ufficialmente in sviluppo.

Secondo un report, Daniel Casey (Fast & Furious 9) scriverà e sarà produttore esecutivo della serie, mentre Michael Gamble di EA sarà anche produttore esecutivo. Ari Arad figura anch'esso produttore esecutivo.

In passato era stato pianificato un film su Mass Effect, ma il progetto non è mai decollato. Come sappiamo, Mass Effect 5 è in lavorazione e sarà importante vedere se la serie di Amazon darà un nuovo slancio alla IP.