Gex Trilogy svela la data d'uscita e la strana Collector's Edition

Dopo l'annuncio a sorpresa arrivato durante lo scorso anno avevamo avuto ben pochi dettagli su Gex Trilogy, la trilogia di platform originariamente sviluppata da Crystal Dynamics ricca di citazioni alla cultura pop.

L'IP è stata inevitabilmente abbandonata da Crystal Dynamics, impegnata in nuovi progetti come la trilogia reboot di Tomb Raider (di cui trovate l'ultimo capitolo su Amazon) o il fallimentare Marvel's Avengers, ma il nostalgico e sarcastico gecko tornerà grazie al lavoro di Limited Run Games, impegnata a riportare in vita i suoi primi 3 capitoli.

Come segnalato da Eurogamer, nelle scorse ore l'editore ha confermato ufficialmente la data d'uscita di Gex Trilogy: sarà disponibile dal 16 giugno 2025 su PS5, Xbox Series X|S, Switch e PC (via Steam).

Inizialmente sarà possibile acquistarlo solo in versione digitale, ma Limited Run Games ha già confermato che verranno messe a disposizione anche copie fisiche, proposte in diversi formati in base ai desideri dei collezionisti — e ai loro rispettivi portafogli.

Tramite il sito ufficiale della compagnia potrete infatti prenotare la Standard Edition al prezzo di 39.99$, ma in alternativa potrete spendere 74.99$ per prenotare la Classic Edition: oltre al gioco fisico troverete una confezione retro che imiterà le vecchie custodie per i giochi PS1, insieme a una steelbook, una selezione di musiche dalla colonna sonora e un poster double-side.

È importante sottolineare che la copia fisica del gioco è inclusa in tutte le edizioni, tranne in quella PC: al suo posto verrà infatti offerto un codice da riscattare su Steam per il download.

Ma esiste anche una Collector's Edition — la Tail Time Edition, per essere più precisi — da ben 199.99$, che include una scatola con artwork esclusivo di Yoshitaka Amano, la colonna sonora completa, delle carte collezionabili, una spilla a forma di telecomando, una statuetta di Gex e... una bambola gonfiabile di Gex.

Difficile capire il senso di quest'ultimo gadget, ma probabilmente descrive perfettamente la follia che ci aspetterebbe dal ritorno di questa sarcastica msacotte: se siete interessati, i pre-order verranno aperti tra poche ore sulla pagina ufficiale di Limited Run Games.