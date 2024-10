Larian Studios elogia Dragon Age The Veilguard: «BioWare non sparirà»

Dragon Age The Veilguard è finalmente arrivato dopo una lunga attesa e farà senz'altro discutere, ma BioWare sembra aver trovato la chiave del successo e questo lo pensano anche gli autori di Baldur's Gate 3.

Il ritorno del fantasy di BioWare (lo trovate su Amazon) si è portato con sé tante aspettative, e altrettante polemiche per via di alcune scelte di identità visiva e di gameplay messe in atto dal team di sviluppo.

Sicuramente l'esistenza di Baldur's Gate 3 ha reso difficile la produzione di qualsiasi altro videogioco fantasy, anche se BioWare non ha mai avuto paura per Dragon Age The Veilguard tanto era convinta del suo prodotto.

E aveva ragione perché, come riporta PC Gamer, è la stessa Larian a elogiare l'ultimo Dragon Age.

Michael Douse, responsabile delle pubblicazioni di Larian, ha giocato a The Veilguard nelle ultime settimane insieme ai recensori, descrivendolo su X come «il primo gioco di Dragon Age che sa davvero cosa vuole essere.»

Douse ha paragonato The Veilguard a una «serie Netflix ben realizzata, basata sui personaggi e da guardare tutta d'un fiato», in contrasto con l'approccio più profondo e dilatato di Baldur's Gate 3, paragonato a «uno show lungo nove stagioni».

Douse ha elogiato il combattimento orientato all’azione, definito un mix geniale tra Xenoblade e Hogwarts Legacy. Inoltre ha espresso parole molto positive anche per BioWare, dicendo che continuerà a «restare in giro, presumibilmente, in questi tempi incerti (a causa dell'avidità idiota delle aziende)».

Per quanto riguarda i fan storici di BioWare, che non riescono a staccarsi dal passato, Douse ha spiegato che si tratta di un’esperienza diversa. «Spero che ne facciano altri», ha concluso nella sua analisi parlando del futuro della saga di Dragon Age.

Di Dragon Age The Veilguard vi avremmo parlato volentieri anche in chiave videoludica. Tuttavia ci sono state cause di forza maggiore che ce l'hanno impedito: ve l'abbiamo raccontato qui.