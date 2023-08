Baldur's Gate 3, DLC in arrivo? «Vogliamo fare di più»

Baldur's Gate 3 è sicuramente il fenomeno videoludico del momento, ma si è anche dimostrato meritatamente uno dei migliori giochi di ruolo di sempre, oltre che una delle migliori produzioni di tutto il 2023.

Non è dunque sorprendente immaginare che moltissimi fan, dopo aver terminato la campagna, non vedano già l'ora di scoprire quale futuro li aspetta nell'universo costruito da Larian Studios e se effettivamente arriveranno DLC dedicati.

Advertisement

Nelle scorse settimane, gli sviluppatori sembravano decisamente incerti sull'arrivo di espansioni, ma pare che l'incredibile entusiasmo della community, inclusi anche i fan storici della serie (trovate i primi capitoli su Amazon), potrebbe essere servito a far cambiare loro idea.

In un'intervista rilasciata a IGN US, il senior product manager Tom Butler adesso ammette infatti che il team vuole effettivamente continuare a lavorare su Baldur's Gate 3, ma dato che al momento non esistono piani per eventuali espansioni sarà necessaria un po' di pazienza:

«Per un po' di tempo continueremo a rilasciare patch, poi ci prenderemo una vacanza e capiremo che cosa fare dopo. Sinceramente, abbiamo già avuto discussioni. Vogliamo fare di più. Solo che ancora non sappiamo cosa fare».

Parole che sembrano dunque accendere le speranze di chi vorrebbe un'espansione per la campagna, ma prima di pensare a come proseguire l'avventura Larian vuole concentrarsi sull'ottimizzare l'esperienza il più possibile.

Una volontà già dimostrata con la prima enorme patch ufficiale, che ha incluso oltre 1000 fix: l'aggiornamento sarà naturalmente incluso anche per la versione PS5, non appena sarà disponibile sul mercato.

E dopo aver completato tutti gli aggiornamenti per miglioramenti e bugfix, il team si prenderà una meritatissima pausa, che servirà anche a far rinfrescare le idee agli sviluppatori e riflettere su come decidere di proseguire l'avventura.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più: nel frattempo, vi ricordiamo che è stata confermata l'uscita per quest'anno di Baldur's Gate 3 anche su Xbox, anche se non sono mancate le preoccupazioni per una versione.