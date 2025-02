Lara Croft compie 29 anni e festeggia coi nuovi remaster

Aspyr ha lanciato oggi la sua compilation remaster di Tomb Raider 4-6, disponibile su console e PC.

È curioso e quasi simbolico che il lancio del remaster coincida con il 29imo compleanno di Lara Croft, la leggendaria protagonista che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi.

In un certo senso, il rilancio di questi titoli classici è un omaggio al suo lungo viaggio nell’universo videoludico, e chissà, forse una promessa che, come Lara, anche la saga ha ancora molto da offrire in futuro.

Questo pacchetto include i remaster di tre titoli classici della saga, ovvero Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles e Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Come per il precedente rifacimento dei primi tre giochi (che trovate fisico su Amazon), questa raccolta migliora notevolmente la grafica senza rinunciare allo stile unico degli originali.

Tutti e tre i titoli girano a 4K/60 FPS su PS5 e Xbox Series X, ma sono stati implementati anche diversi miglioramenti pratici, come il contatore munizioni, le barre della salute dei boss, una fotocamera flyby e molto altro.

Un’aggiunta particolarmente interessante è il livello esclusivo "Times Exclusive" di The Last Revelation, che era stato precedentemente disponibile solo nella versione PC.

Per quanto mi riguarda, è sempre un piacere vedere i grandi classici della storia dei videogiochi tornare in una nuova veste, soprattutto quando il lavoro di restauro riesce a rendere omaggio all'atmosfera originale.

Speriamo che - come accaduto per la prima trilogia rimasterizzata e per il pacchetto dedicato a Soul Reaver - la qualità dei remaster non si limiti alla sola grafica, ma che vengano mantenuti intatti anche i momenti più iconici della saga.

La nostalgia gioca sicuramente un ruolo importante, ma se il restyling riesce a migliorare l'esperienza senza snaturarla, allora è una vittoria per tutti i fan.

Ad ogni modo, dal trailer visionabile poco sopra, sembra che Aspyr abbia trovato anche stavolta il giusto equilibrio tra nostalgia e innovazione.