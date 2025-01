Ecco cosa migliorerà The Angel of Darkness in Tomb Raider: IV-VI Remastered

Al prossimo compleanno di Lara Croft, il 14 febbraio, i fan storici del franchise potranno mettere le mani sul secondo cofanetto di grandi ritorni dedicato alla celebre archeologa dei videogiochi: dopo quello che ha dato una rinfrescata alla trilogia originale, infatti, Tomb Raider IV-VI Remastered prosegue con i capitoli successivi, che includono però anche una sorta di pecora nera.

Se, infatti, sia il IV che il V (o Chronicles) sono ricordati con affetto dagli appassionati, non è proprio lo stesso per tutti con Tomb Raider: Angel of Darkness, che portò la nostra beniamina su PS2.

Tra controlli da rivedere, qualche scelta di gameplay e level design non proprio indimenticabile e anche il personaggio di Kurtis che non accecava per carisma e meccaniche, diciamo che la quadratura del cerchio non riuscì perfettamente.

Ma come cambierà e cosa migliorerà Angel of Darkness in questa rimasterizzazione? A riferirlo sono state direttamente Saber Interactive e Aspyr Media, che si stanno occupando di questo ritorno.

Sul sito ufficiale, infatti, leggiamo che ci saranno diverse migliorie per il gioco, oltre all'inclusione di contenuti inediti che erano stati tagliati dalla release originale.

Cosa cambierà in Tomb Raider Angel of Darkness

Come leggiamo nel post, nella nuova release di The Angel of Darkness avremo:

Controlli migliorati , che permetteranno di scegliere tra tank e controlli moderni .

, che permetteranno di scegliere tra . Si potranno usare le abilità psichiche e la Lama di Kurtis , oltre alla sua pistola Boran X.

, oltre alla sua pistola Boran X. È stata completata l' area di addestramento di Parigi , che nel gioco originale non era finita.

, che nel gioco originale non era finita. Il negozio di Rennes permetterà di spendere i soldi incassati per comprare risorse consumabili.

permetterà di spendere i soldi incassati per comprare risorse consumabili. Integrate nuove battute sia per Lara che per Kurtis.

sia per Lara che per Kurtis. Il quaderno degli appunti di Von Croy è stato arricchito di nuove voci.

è stato arricchito di nuove voci. Sono stati migliorati e reintegrati alcuni oggetti dell'inventario, come il bastone di Von Croy.

Tra le tante cose citate, una delle più interessanti riguarda i rinnovati controlli: pur permettendo di scegliere tra i moderni e i tank, gli sviluppatori incoraggiano a utilizzare quelli moderni tramite controller, «poiché gli abbiamo dato una nuova vita».

Sarà anche possibile ruotare la telecamera di 360°, e si potrà far saltare Lara nella direzione verso cui l'inquadratura è rivolta. Inoltre, potrà anche sparare mentre è in aria e fare dei salti consecutivi. È stata anche integrata la possibilità di sparare in stealth sporgendosi dagli angoli.

In merito al gameplay di Kurtis, invece, questa volta Angel of Darkness cercherà di sfruttare i suoi poteri psichici e potrà contare sull'arma unica del Chirugai. Per i controlli, il team ha cercato di rendere l'idea che Kurtis sia più pesante e meno agile di Lara, provando quindi a trasmettere questa sensazione controller alla mano.

«Tomb Raider IV-VI Remastered riabilita la capacità di Kurtis di utilizzare in-game il Chirugai» scrivono gli sviluppatori. «Sebbene Kurtis preferisca usare la sua pistola personalizzata Boran X, il Chirugai è di grande valore quando non ha più munizioni».

Ci sarà anche la possibilità di lanciare uno scudo psichico intorno a Kurtis, che secondo il team sarà molto utile durante le boss fight. E anche lui potrà scattare e sparare sporgendosi dagli angoli.

Tomb Raider IV-VI Remastered arriverà il 14 febbraio su PC e tutte le console. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati anche i requisiti per la versione computer. Se, invece, dovete mettervi in pari, potete comprare il cofanetto precedente su Amazon.