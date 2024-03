La vendita di Saber da parte di Embracer sembra definitiva, c'è un nuovo indizio

Il piano di Embracer Group di riduzione dei costi attraverso la vendita degli studi acquisiti, e stavolta sembra davvero arrivato il momento di Saber Interactive che, tra i tanti progetti, sta lavorando attualmente al remake di Star Wars: Knight of the Old Republic.

Qualche settimana fa vi avevamo riportato una indagine di Jason Schreier al riguardo, secondo il quale sembra che Embracer Group voglia vendere Saber Interactive per la notevole cifra di $500 milioni.

Non è ancora arrivata ancora una conferma ufficiale, ma l'ultimo aggiornamento (tramite VGC) sembra corroborare il report originale in maniera definitiva.

Il sito web di Saber Interactive ha sempre presentato il logo dello studio sopra le parole "una società di Embracer Group". Una situazione che era citata anche nella biografia, in cui viene spiegato che Saber è «una delle unità operative chiave di Embracer Group».

Ma, come è stato fatto notare online, ad un certo punto nel mese di marzo questa dicitura è stata cambiata in maniera significativa.

Prima di tutto sono stati rimossi i riferimenti ad Embracer Group, e la frase sopracitata è stata eliminata dal logotipo di Saber Interactive. Inoltre la bio dell'azienda è stata modificata e, anche in questo elemento, non c'è più nessun riferimento ad Embracer Group.

A questo punto non possiamo che aspettare una conferma o smentita ufficiale, sebbene ormai ci siano molti indizi che portano nella direzione in cui Saber Interactive possa diventare una società indipendente.

Moltissimi studi sono stati colpiti dai licenziamenti di Embracer, dagli autori di Neverwinter all'interno gruppo di sviluppatori che ha prodotto le IP più importanti dell'azienda.

Al momento non è possibile capire con esattezza il destino di Star Wars KOTOR Remake che, in ogni caso, rimane in sviluppo e non è stato ancora cancellato. Mentre potete trovare gli originali sempre su Amazon.