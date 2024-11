Spyro arriva gratis su Game Pass!

Aggiornamento 11 novembre ore 17:04

Dopo le indiscrezioni inizali, che trovate poco più sotto, Microsoft ha confermato l'arrivo di Spyro: Reignited trilogy all'interno dell'abbonamento Xbox Game Pass.

La notizia arriva da Xbox Wire, e conferma che la Spyro Reignited Trilogy, completamente ricostruita da zero, porta con sé i tre giochi originali che hanno dato il via all’epopea di Spyro: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage e Spyro: Year of the Dragon.

Disponibile su Game Pass Standard, Game Pass Ultimate e PC Game Pass, la trilogia è giocabile su cloud, console e PC, a partire dal 12 novembre 2024.

Notizia originale

La notizia che i fan di Spyro Reignited Trilogy e Xbox aspettano con ansia potrebbe essere a portata di clic.

L'indizio è arrivato oggi, in modo quasi casuale, tramite un post su X che ha subito acceso la curiosità di tanti.

L'account ufficiale di Xbox Game Pass ha pubblicato un messaggio con un'immagine inequivocabile che sembra suggerire l’arrivo della trilogia remasterizzata di Spyro (che trovate anche su Amazon) nel catalogo del servizio.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La “rivelazione” è partita da un post sul profilo X di Xbox Game Pass che recita: «hey uhh who left this chest here?».

Con un messaggio del genere, certo, l’intento è stato chiaro: stuzzicare i fan, creare hype. L'immagine è un richiamo diretto a Spyro, ma non sarebbe la prima volta che gli account social dei servizi di abbonamento si sbilanciano con indizi misteriosi che, il più delle volte, trovano seguito.

Il gioco che ha reso celebre il piccolo drago viola negli anni ’90, prima di cedere il passo a saghe più moderne, potrebbe dunque tornare a farci compagnia.

Per i più giovani, Spyro Reignited Trilogy è una raccolta che riporta alla luce i tre giochi originali del celebre draghetto: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! e Spyro: Year of the Dragon.

Rimasterizzati con grafica rinnovata e una serie di aggiustamenti per rendere il gioco ancora più godibile per le generazioni moderne, questi titoli sono un tuffo nel passato per chi ha amato la saga durante l’era PlayStation.

Ma soprattutto, sono un’occasione imperdibile per chi non ha avuto il piacere di vivere l’esperienza originale, uno di quei classici che – anche per le nuove generazioni – merita di essere riscoperto.

La speranza di vedere il drago viola sul Game Pass è quindi forte, perché quella combinazione tra nostalgia e la possibilità di giocare senza costi aggiuntivi è un’accoppiata irresistibile.

Che Spyro torni su Xbox Game Pass o meno, Toys for Bob sta nel mentre continuando a stuzzicare tutta la community, e stavolta sembra proprio che sia davvero il momento di Spyro 4.