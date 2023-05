La Summer Game Fest si arricchisce di un nuovo evento: ecco i dettagli

L'E3 sarà stato nuovamente cancellato, ma questo non significa che non ci saranno tanti eventi da seguire anche durante la Summer Game Fest.

L'evento di Geoff Keighley che da anni, ormai, è centrale nell'annuncio delle produzioni videoludiche che arriveranno in futuro. Le stesse che poi potrete comprare su Amazon al miglior prezzo.

Tra gli appuntamenti che compongono l'estate dei videogiochi quello di Xbox è senz'altro il più atteso, visto che avremo l'occasione di vedere Starfield ancora una volta per molto più tempo.

E il calendario è tutto meno che definitivo, visto che molte aziende stanno continuando a fissare i loro appuntamenti.

A poche settimane dall'inizio delle celebrazioni estive arriva l'ennesimo evento da tenere in considerazione.

Stavolta è di uno studio di sviluppo, ovvero il Ryu Ga Gotoku Studio, che ha dato l'appuntamento ai fan tramite Twitter:

Lo studio, noto ovviamente per aver dato vita alla saga di Yakuza, che ora è diventata ufficialmente Like a Dragon, ha annunciato il suo prossimo RGG Summit.

L'evento dedicato ovviamente ai franchise dello studio si svolgerà il 15 giugno alle ore 05:00 italiane.

Non esattamente un orario comodo ma potete stare tranquilli, troverete tutte le novità su queste pagine ovviamente.

L'RGG Summit dello scorso anno ha svelato molti progetti interessanti, tra cui Like a Dragon: Ishin! (qui la nostra recensione) e Like a Dragon Gaiden, per cui i fan della saga dovrebbero rimanere aggiornati.

Anche perché Like a Dragon 8, il nuovo episodio della saga, sarà probabilmente approfondito dopo il primo trailer dello scorso anno.

Chissà se questo sarà l'ultimo evento annunciato per la Summer Game Fest 2023 oppure no. Intanto potete recuperaer tutti gli appuntamenti importanti nel nostro calendario aggiornato: ecco tutte le conferenze, date e il calendario dell'estate dei videogiochi.