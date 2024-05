La strategia piace ai giocatori, almeno quando è gratis: +1000% giocatori su Steam

Ci sono videogiochi che sono più ostici di altri, inevitabilmente, ma quando diventano gratis sono immediatamente i più popolari di tutti, come dimostra il successo di Warhammer 40,000: Gladius Relics of War su Steam.

L'adattamento videoludico della celebre serie ideata da Games Workshop (trovate tanti prodotti dedicati su Amazon) è infatti in offerta questi giorni su Steam.

Come vi abbiamo riportato, Warhammer 40,000: Gladius Relics of War viene normalmente proposto al prezzo di €40,86, ma solo fino al 30 maggio 2024 potrete farlo vostro totalmente gratis.

Questo non è passato inosservato al pubblico dei giocatori che, in queste ore, hanno preso d'assalto Steam scaricando il titolo di Warhammer 40K. Come riporta PCGamesN, il numero di giocatori di Gladius è aumentato vertiginosamente da quando è diventato gratis su Steam.

Non che sia una sorpresa in generale, ma il titolo del 2018 è passato dall'avere una media di circa 500 giocatori in qualsiasi momento a oltre 5.500 in questo momento. Si tratta di un aumento del 1000% in pochi giorni, che non tiene conto del giveaway di GOG o Epic Games Store, che farebbe alzare i numeri ulteriormente.

Ovviamente i giochi gratis sono sempre un'attrattiva per i giocatori, come abbiamo dimostrato anche noi guardando alle notizie più lette del mese scorso in cui la maggior parte erano relative a giochi gratis, ma è interessante che ci sia un interesse del genere per un gioco di Warhammer 40,000: Gladius Relics of War.

Si tratta infatti di un gioco strategico 4X a turni potrete scegliere tra una delle quattro fazioni più iconiche di Warhammer (Astra Militarum, Space Marine, Orki e Necron), ognuna delle quali possiede uno stile di gioco unico.

Uno di quei giochi che, stando ad un recente studio, sono sempre meno attraenti e giocati dalla community, con un calo vertiginoso di interesse da alcuni anni a questa parte.